नए ड्राइवरों को करना होगा AI का सामना, पास होने पर ही मिलेगा लाइसेंस

गोंडा में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए परिवहन विभाग अब कुशल ड्राइवरों को ही लाइसेंस देगा। आईटीआई मैदान में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पर 19 कैमरे लगाए गए हैं जो चालकों की गतिविधियों को रिकॉर्ड करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से मूल्यांकन किया जाएगा और केवल योग्य चालकों को ही लाइसेंस मिलेगा जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी।

संवाद सूत्र, गोंडा। बढ़ती मार्ग दुर्घटनाएं कम करने के लिए परिवहन विभाग अब कुशल ड्राइवरों को ही लाइसेंस जारी करेगा। आईटीआई मैदान परिसर स्थित ड्राइवर ट्रेनिंग-टेस्टिंग इंस्टीट्यूट (डीटीआई)में नए वाहन चालकों की दक्षता परखने के लिए ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पर 19 सीसी कैमरे लगाए गए हैं,जो वाहन चालक की गतिविधियां रिकॉर्ड करते हुए दक्षता परखेंगे।

अब तक बिना सीखे सिफारिश से बन रहे ड्राइविंग लाइसेंस व नौसिखिया चालकों की वजह से मार्ग दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसे देखते हुए परिवहन विभाग ने नए चालकों के कंप्यूटराइज्ड टेस्टिंग की तैयारी की है। इसके लिए ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक तैयार हो गया है, जहां नए चालक की दक्षता ट्रैक पर लगे उच्च गुणवत्ता के कैमरे व सेंसर परखेंगे।

पूरे ट्रैक के ऊपर अलग-अलग 19 कैमरे लगे हैं। साथ ही नीचे सेंसर भी लगाया गया है, जिनके जल्द ही चालू होने की उम्मीद है। इसके बाद आवेदकों को ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक पर वाहन चलाना होगा। ट्रैक पर वाहन चालक की हर गतिविधियां 360 डिग्री तक घूमने वाले कैमरे रिकार्ड करेंगे।

ट्रैक पर लगा सेंसर भी चालक की हर गतिविधि को कैद कर कंट्रोल रूम को मैसेज भेजेगा। कैमरे में रिकॉर्ड हुई हर गतिविधियां व सेंसर से मिले इनपुट को केबल के जरिए कंट्रोल रूम में लगे कंप्यूटर पर भेजा जाएगा, जहां एआई (आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस) के माध्यम से उसे परखा जाएगा।

इसी आधार पर उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण का परिणाम निकलेगा, जिसमें फेल हुए आवेदकों का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाएगा। फैक्ट फाइल जनवरी से अब तक हुईं मार्ग दुघर्टनाएं- 444

इन मार्ग दुर्घटनाओं में हुई कुल मौतें- 248

इन दुर्घटनाओं में घायल हुए लोग- 370

पिछले वर्ष इस अवधि में मार्ग दुघर्टनाएं- 394

इन मार्ग दुर्घटनाओं में हुई कुल मौतें- 233

इन दुर्घटनाओं में हुए घायल हुए लोग- 294

पिछले वर्ष से अधिक हुई मार्ग दुर्घटनाएं- 50

प्रतिदिन बनता है इतना ड्राइविंग लाइसेंस- 50