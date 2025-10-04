Language
    Alsi Beej: अलसी का बीज निशुल्क में लेने के लिए किसान यहां करें आवेदन, ये है आखिरी तारीख

    By Raman Kumar Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 03:28 PM (IST)

    गोंडा जिले में किसानों को राज्य सरकार द्वारा मुफ्त अलसी बीज मिनीकिट दिए जाएंगे। कृषि विभाग के अनुसार इसके लिए किसानों को एग्रीदर्शन पोर्टल पर 12 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मिनीकिट की संख्या सीमित होने पर लाभार्थियों का चयन लॉटरी से होगा और चयनित किसानों को पीओएस मशीन द्वारा वितरण किया जाएगा। प्रत्येक किसान को एक पैकेट बीज मिलेगा।

    अलसी की मिनीकिट के लिए किसान जल्द करें आवेदन।

    जागरण संवाददाता, गोंडा। उप निदेशक कृषि प्रेम कुमार ठाकुर ने बताया कि जिले में किसानों को राज्य सहायतित निशुल्क अलसी बीज मिनीकिट वितरण एवं प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ देने की तैयारी की गई है।

    किसानों को निशुल्क बीज मिनीकिट प्राप्त करने के लिए विभागीय पोर्टल एग्रीदर्शन पर आनलाइन आवेदन करना होगा। यदि आवेदकों की संख्या उपलब्ध मिनीकिट से अधिक होती है तो आनलाइन लाटरी प्रणाली के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।

    उप निदेशक ने बताया कि चयनित किसानों को पास (प्वाइंट आफ सेल) मशीन के माध्यम से निशुल्क अलसी बीज मिनीकिट वितरित किया जाएगा।

    प्रत्येक किसान को सिर्फ एक पैकेट ही बीज उपलब्ध कराया जाएगा। इच्छुक किसान 12 अक्टूबर तक किसान आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने जिले के इच्छुक किसानों से अपील की है कि वे समय पर पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर इस योजना का लाभ उठाएं।

