Alsi Beej: अलसी का बीज निशुल्क में लेने के लिए किसान यहां करें आवेदन, ये है आखिरी तारीख

जागरण संवाददाता, गोंडा। उप निदेशक कृषि प्रेम कुमार ठाकुर ने बताया कि जिले में किसानों को राज्य सहायतित निशुल्क अलसी बीज मिनीकिट वितरण एवं प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ देने की तैयारी की गई है।

किसानों को निशुल्क बीज मिनीकिट प्राप्त करने के लिए विभागीय पोर्टल एग्रीदर्शन पर आनलाइन आवेदन करना होगा। यदि आवेदकों की संख्या उपलब्ध मिनीकिट से अधिक होती है तो आनलाइन लाटरी प्रणाली के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।

उप निदेशक ने बताया कि चयनित किसानों को पास (प्वाइंट आफ सेल) मशीन के माध्यम से निशुल्क अलसी बीज मिनीकिट वितरित किया जाएगा।

प्रत्येक किसान को सिर्फ एक पैकेट ही बीज उपलब्ध कराया जाएगा। इच्छुक किसान 12 अक्टूबर तक किसान आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने जिले के इच्छुक किसानों से अपील की है कि वे समय पर पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर इस योजना का लाभ उठाएं।