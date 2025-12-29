Language
    यूपी में प्रोविजनल वोटर लिस्ट में नाम न होने से परेशान मतदाता, परिवार रजिस्टर नकल के लिए लगा रहे सचिव के चक्कर

    By Brij Narain Pathak Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 07:03 PM (IST)

    गाजीपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अनंतिम मतदाता सूची में गंभीर त्रुटियां सामने आई हैं। जीवित लोगों के नाम गायब हैं, जबकि कई मृत व्यक्तियों के नाम ...और पढ़ें

    प्रोविजनल वोटर लिस्ट में नाम न होने से परेशान मतदाता।

    जागरण संवाददाता, भांवरकोल (गाजीपुर)। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए बनाई जा रही आनंतिम मतदाता सूची को गत 23 दिसंबर 2025 को प्रदर्शित किए जाने के बाद उसके संबंध में दवा और आपत्ति लेने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2025 रखी गई। दावा और आपत्ति लेने का समय मात्र एक दिन शेष रह जाने के कारण ब्लॉक मुख्यालय पर परिवार रजिस्टर की नकल लेने वालों का भीड़ लगी रही।

    एक सचिव के पास कई ग्राम पंचायत का प्रभार होने से ग्राम पंचायतों के परिवार रजिस्टर अलग-अलग और सचिव एक होने के कारण सचिव को काफी परेशानी हो रही है। प्रदर्शित की गई अनंतिम मतदाता सूची में लगभग हर ग्राम पंचायत में कई मतदाताओं का नाम कटने तथा कई मृतक मतदाताओं का नाम अंकित होने की शिकायतें सामने आ रही हैं।

    ग्राम पंचायत वीरपुर में तो ग्रामीण रवि शंकर प्रसाद ने आईजीआरएस पर अपनी ग्राम पंचायत के विमला-दिनेश ,शिवशंकर-शिवपूजन, उमेश-शिवपूजन, मालती-राजेंद्र, शकुंतला-नथुनी, कन्हैया-दीपचंद, सविता-कन्हैया तथा मीना-अवधेश सहित कई अन्य लोगों के जीवित होते हुए भी मतदाता सूची में नाम न होने की शिकायत की है।

    वहीं ग्राम पंचायत खरडीहा में कई मृतक लोगों का नाम भी सूची में दर्ज होने पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए मतदाता सूची को सही करने की मांग की है।

    किसान नेता विनोद राय ने बताया कि कभी शिक्षक रहे स्वर्गीय हरिहरनाथ राय, स्वर्गीय रामायन राय तथा स्वर्गीय कुबेर राय के अलावा नलकूप चालक रहे स्वर्गीय बैजनाथ राय तथा स्वर्गीय शिवनाथ राय का नाम भी प्रदर्शित मतदाता सूची में अंकित है।

    सबसे आश्चर्य की बात यह है की पूर्व ब्लाक प्रमुख सच्चिदानंद राय का नाम भी इस अनंतिम मतदाता सूची में दर्ज है, जबकि उनका निधन वर्षों पूर्व हो गया।

    ग्रामीण विनोद राय एवं लाल जी सहित कई लोगों ने बीएलओ सहित सभी जिम्मेदारों को अपनी जिम्मेदारी का महत्व समझते हुए मतदाता सूची को शुद्ध कराए जाने की मांग की है।