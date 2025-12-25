Language
    गाजीपुर के गहमर में बर्थडे पार्टी से लौटते समय दो युवकों की हत्या, एक साथी लापता

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 05:56 PM (IST)

    गाजीपुर के गहमर में बर्थडे पार्टी से लौट रहे दो युवकों, विक्की सिंह और सौरभ सिंह, की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनका एक साथी लापता है, जिसकी तलाश जारी ...और पढ़ें

     गाजीपुर पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। गहमर के पट्टी खेमनराय और खेलूराय के युवकों के बीच चल रहे विवाद के चलते दो युवकों, विक्की सिंह और सौरभ सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना उस समय हुई जब वे बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे। इस घटना में उनका एक साथी लापता है, जिसके बारे में पुलिस को अनहोनी की आशंका है।

    लापता युवक की तलाश के लिए पुलिस ने तालाब और आसपास के क्षेत्रों में खोजबीन शुरू कर दी है। तालाब में गोताखोर भी खोज में जुटे हुए हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कई थानों की पुलिस को तैनात किया गया है। गुरुवार की सुबह, एसपी डा. ईरज राजा ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह घटना पुरानी रंजिश के चलते हुई है। पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

    आपसी वर्चस्व की लड़ाई में हुआ खून-खराबा, गांव में तनाव

    गहमर में हुई इस हत्या की घटना को आपसी वर्चस्व की लड़ाई का परिणाम माना जा रहा है। गांव में लंबे समय से दो गुटों के बीच तनाव बना हुआ था, जो अंततः हिंसक टकराव में बदल गया। प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि मृतक और लापता युवक सहित तीनों युवक विपक्षी गुट के दरवाजे पर पहुंचकर गाली-गलौज कर रहे थे। इसी दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें विक्की और सौरभ की जान चली गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके।

    पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है। आपसी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई को ही इस घटना की मुख्य वजह माना जा रहा है। पुलिस ने यह भी आश्वासन दिया है कि जल्द ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गांव में इस घटना के बाद से तनाव का माहौल बना हुआ है। स्थानीय निवासियों में भय और चिंता का माहौल है। पुलिस ने गांव में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया है। अधिकारियों का कहना है कि वे स्थिति पर पूरी नजर रखे हुए हैं और किसी भी प्रकार की हिंसा को रोकने के लिए तत्पर हैं।

    स्थानीय लोग पुलिस से यह उम्मीद कर रहे हैं कि वे जल्द से जल्द मामले का समाधान निकालेंगे और दोषियों को सजा दिलाएंगे।गहमर में हुई इस घटना ने न केवल दो परिवारों को प्रभावित किया है, बल्कि पूरे गांव में एक भयावह स्थिति उत्पन्न कर दी है। पुलिस की कार्रवाई और जांच की गति पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। इस प्रकार, गहमर में हुई यह घटना न केवल एक हत्या का मामला है, बल्कि यह सामाजिक ताने-बाने और आपसी संबंधों पर भी गहरा असर डालने वाली है। पुलिस की तत्परता और स्थानीय समुदाय की प्रतिक्रिया इस मामले की दिशा तय करेगी।