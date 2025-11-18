Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन मार्ग पर दो ट्रकों की आमने -सामने की टक्कर, एक ट्रक चालक घायल

    By Satish Kumar Pandey Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 05:41 PM (IST)

    गन्नापुर के पास दो ट्रकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। दुर्घटना में एक ट्रक चालक को गंभीर चोटें आई हैं और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। टक्कर में दोनों ट्रकों के सामने का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    टक्कर के बाद क्षतिग्रस्त ट्रक

    संवाद सूत्र, मरदह। वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन मार्ग पर बिरनो थाना क्षेत्र के गन्नापुर के पास फोरलेन मरमत कार्य के लिए कार्यदायी संस्था द्वारा लिए एक लेन पर वन-वे के कारण दो ट्रकों की आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गयी। टक्कर में दोनों ट्रकों के सामने का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हादसे में गाजीपुर की तरफ से आ रहे गिट्टी लदे ट्रक का चालक गनेश निवासी जमुवरा लालगंज थाना संतनगर जिला मिर्जापुर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय गाजीपुर भेजा गया।

    मऊ की तरफ से आ रहे टक्कर मारने वाले खाली ट्रक का चालक टक्कर के बाद मौके से फरार हो गया। बिरनो थानाध्यक्ष बालेन्द्र कुमार ने बताया कि घायल चालक को अस्प्ताल भिजवाने के साथ ही क्षतिग्रस्त ट्रक को सड़क से हटवाकर आवागमन प्रारम्भ कराया गया है।

    इस घटना के बाद काफी तादात में ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गयी। ग्रामीणों ने बताया कि जगह-जगह पर मरम्मत के लिए सड़क को वन-वे कर धीमी गति से लम्बे समय तक मरम्मत कार्य करने से बार-बार सड़क हादसे हो रहे है।

    यह भी पढ़ें- गाजीपुर में पुल‍िस ने बाइक सीज की तो एएसपी सिटी के आवास पर पहुंचकर खुद को लगा ली आग