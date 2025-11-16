Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजीपुर में पुल‍िस ने बाइक सीज की तो एएसपी सिटी के आवास पर पहुंचकर खुद को लगा ली आग

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 07:08 PM (IST)

    गाजीपुर में एक युवक ने एएसपी सिटी के आवास पर खुद को आग लगाकर जान देने की कोशिश की। मौके पर मौजूद होमगार्ड ने तत्परता दिखाते हुए उसे बचा लिया। युवक के इस कदम का कारण की पुलिस जांच कर रही है। होमगार्ड की बहादुरी की सराहना की जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    ज्वलनशील पदार्थ अपने ऊपर डालते समय होमगार्ड ने बचाने का प्रयास किया तो उसे भी जान से मारने की धमकी देने लगा।

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। जिले में शनिवार को चले व्यापक चेकिंग अभियान में एक युवक की बाइक सीज होने के बाद वह काफी नाराज हो गया और देर शाम एएसपी सिटी के आवास पर पहुंचकर आत्मदाह की कोशिश की, लेकिन वहां तैनात होमगार्ड के जवान ने उसे बचा लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ज्वलनशील पदार्थ अपने ऊपर डालते समय होमगार्ड ने बचाने का प्रयास किया तो उसे भी जान से मारने की धमकी देने लगा। होमगार्ड की तहरीर पर कोतवाली पुलिस उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कोतवाली के अधऊ निवासी होमगार्ड रामवृक्ष कुशवाहा अपर पुलिस अधीक्षक के आवास पर ड्यूटी पर तैनात था।

    इसी दौरान शहर के रिवरबैंक कालाेनी पत्थर घाट निवासी रामविलास यादव  आवास पर पहुंचा और जबरन बाउंड्री के अंदर घुस गया, फिर आवास के भीतर प्रवेश करने का प्रयास करने लगा। होमगार्ड के रोकने पर वह नहीं माना और अपने पास रखी बोतल में मौजूद ज्वलनशील पदार्थ अपने ऊपर उड़ेलकर आत्मदाह का प्रयास करने लगा। उसे रोकते समय उसने धमकी दी कि हट जाओ, नहीं तो तुम्हें भी जला दूंगा।

    होमगार्ड के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उनकी मदद से आरोपित को रोका गया। बताया कि अगर समय से स्थानीय लोग नहीं पहुंचते तो वह होमगार्ड को भी जला देता। पुलिस प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। कोतवाल महेंद्र सिंह ने बताया कि युवक उस समय नशे में धुत था। उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।