गाजीपुर में पुलिस ने बाइक सीज की तो एएसपी सिटी के आवास पर पहुंचकर खुद को लगा ली आग
गाजीपुर में एक युवक ने एएसपी सिटी के आवास पर खुद को आग लगाकर जान देने की कोशिश की। मौके पर मौजूद होमगार्ड ने तत्परता दिखाते हुए उसे बचा लिया। युवक के इस कदम का कारण की पुलिस जांच कर रही है। होमगार्ड की बहादुरी की सराहना की जा रही है।
जागरण संवाददाता, गाजीपुर। जिले में शनिवार को चले व्यापक चेकिंग अभियान में एक युवक की बाइक सीज होने के बाद वह काफी नाराज हो गया और देर शाम एएसपी सिटी के आवास पर पहुंचकर आत्मदाह की कोशिश की, लेकिन वहां तैनात होमगार्ड के जवान ने उसे बचा लिया।
ज्वलनशील पदार्थ अपने ऊपर डालते समय होमगार्ड ने बचाने का प्रयास किया तो उसे भी जान से मारने की धमकी देने लगा। होमगार्ड की तहरीर पर कोतवाली पुलिस उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कोतवाली के अधऊ निवासी होमगार्ड रामवृक्ष कुशवाहा अपर पुलिस अधीक्षक के आवास पर ड्यूटी पर तैनात था।
इसी दौरान शहर के रिवरबैंक कालाेनी पत्थर घाट निवासी रामविलास यादव आवास पर पहुंचा और जबरन बाउंड्री के अंदर घुस गया, फिर आवास के भीतर प्रवेश करने का प्रयास करने लगा। होमगार्ड के रोकने पर वह नहीं माना और अपने पास रखी बोतल में मौजूद ज्वलनशील पदार्थ अपने ऊपर उड़ेलकर आत्मदाह का प्रयास करने लगा। उसे रोकते समय उसने धमकी दी कि हट जाओ, नहीं तो तुम्हें भी जला दूंगा।
होमगार्ड के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उनकी मदद से आरोपित को रोका गया। बताया कि अगर समय से स्थानीय लोग नहीं पहुंचते तो वह होमगार्ड को भी जला देता। पुलिस प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। कोतवाल महेंद्र सिंह ने बताया कि युवक उस समय नशे में धुत था। उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।