    गाजीपुर में पहले हाथ काट दिया और फ‍िर गोलीमार कर भेजा उड़ा दिया, दो युवकों की नृशंस हत्या से दिनभर बवाल

    By shivanand raiEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 06:06 PM (IST)

    गाजीपुर के गहमर गांव में खेमनराय और खेलूराय पट्टी के बीच वर्चस्व की लड़ाई में दो युवकों की निर्मम हत्या कर दी गई। विक्की सिंह और सौरभ सिंह की पीट-पीटक ...और पढ़ें

    घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव को थाने के सामने रखकर जाम लगा दिया।

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। सैनिक बहुल्य गहमर गांव के खेमनराय और खेलूराय पट्टी के बीच चल रही आपसी वर्चस्व की लड़ाई ने बुधवार की देर रात खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। खेलूराय पट्टी के युवकों ने मिलकर खेमनराय पट्टी निवासी विक्की सिंह व बाबू राय पट्टी के सौरभ सिंह की पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी। वहीं इनका साथी शादियाबाद के छिड़ी चौरा निवासी अंकित सिंह अभी लापता है, जो अपने ननिहाल गहमर के घोपाल राय पट्टी में रहता था।

    हमलावरों ने बड़े ही निर्मम तरीके से युवकों की हत्या की है। विक्की की लाठी-डंडे व राड से पिटाई करने के बाद धारदार हथियार से उसका हाथ काट दिया। इतने से भी उनका मन नहीं भरा तो कनपटी पास सटाकर गोली मार दी, जिससे उसका भेजा पूरी तरह से उड़ गया । वहीं सौरभ सिंह की काफी निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। उसके चेहरे पर धारदार हथियार से इस कदर हमला किया गया था, उसकी दोनों आंखें चेहरे के अंदर धंस गईं थीं। वहीं उसका जबड़ा भी पूरी तरह से क्षत-विक्षत हो गया था।

    घटना के बाद स्वजन काफी आक्रोशित हो गए। पुलिस पर गंभीर आरोप लगाने के साथ ही हत्यारोपितों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर विक्की के शव को थाने के सामने एनएच-124सी ताड़ीघाट-बारा-बिहार हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। सुबह दस बजे से लेकर शाम पांच बजे तक जाम लगा रहा। गुरुवार की देर शाम डीआइजी वाराणसी वैभव कृष्णा पहुंचे और मौके का जायजा लिया।

    बुधवार को घोपाल राय पट्टी के शशांक सिंह की पुत्री का जन्मदिन था। इसी जन्मदिन समारोह में विक्की, सौरभ और अंकित सिंह गए थे। वहां खाना खाए और करीब दस बजे तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर खेलूराय पट्टी चले गए और जमकर गाली-गलौज की। इसके बाद मामला शांत हो गया। तीनों वापस आ गए और करीब एक घंटे बाद दोबारा एक बाइक से तीनों खेलूराय राय पट्टी पहुंचे। इस बार मोहल्ले के लोगों ने तीनों को गली में घेर लिया और चारों तरफ से हमला कर दिया।

    करीब एक सौ मीटर की दूरी के अंतराल में तीनों युवकों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटते रहे। विक्की काफी हट्ठा कट्ठा था। इसकी पिटाई के पश्चात उसके सिर को दीवाल में कई बार लड़ाया और फिर उसका हाथ काट दिया और गोलीमार कर उसका भेजा उड़ा दिया। इसके बाद शव को घसीटते हुए लेकर पास स्थित पोखरे में फेंक दिया। इसी बीच किसी ने इसकी सूचना को पुलिस को दी।

    पुलिस जबतक मौके पर पहुंचती सभी हमलावर मौके से फरार हो गए। गहमर पुलिस पूरी रात तीनों युवकों को खोजती रही। गुरुवार की सुबह गोताखोरों को बुलवाकर पोखरे में खोजबीन शुरू की गई तो विक्की का शव बरामद हुआ। चार घंटे बाद सौरभ सिंह का भी शव उसी पोखरे में मिला। एसपी डा. ईरज राजा ने पहुंचकर घटना की जानकारी ली। पुलिस ने जाम को हटाने का काफी प्रयास किया, लेकिन स्वजन गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे।