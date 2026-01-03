Language
    गाजीपुर में अप मेन लाइन का होम सिग्नल फेल, कई स्टेशनों पर मिनटों खड़ी रही ट्रेनें

    By Shivanand Rai Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 06:29 PM (IST)

    गाजीपुर में अप मेन लाइन का होम सिग्नल तकनीकी खराबी के कारण दोपहर 12:50 बजे फेल हो गया। इससे कई ट्रेनें 10 से 30 मिनट तक विभिन्न स्टेशनों पर रुकी रहीं। ...और पढ़ें

    जमानियां में अप लाइन का होम सिग्नल फेल।

    जागरण संवाददाता, जमानियां (गाजीपुर)। स्थानीय स्टेशन के अप मेन लाइन का होम सिग्नल शनिवार की दोपहर 12:50 बजे अचानक तकनीकी खराबी से फेल हो गया। इससे अप लाइन में सिग्नल नहीं मिलने से विभिन्न ट्रेनों को दस मिनट से आधा घंटा रोक कर काशन के सहारे चलाया गया।

    कंट्रोल की सूचना पर पहुंचे सिग्नल विभाग के कर्मियों ने दोपहर 1:50 बजे सिग्नल को दुरुस्त किया, तब परिचालन सामान्य हुआ। हालांकि इस कारण हिमगिरि एक्सप्रेस, श्रमजीवी एक्सप्रेस खड़ी रही।

    वहीं, दानापुर-सिकंदराबाद एक्सप्रेस, पटना-डीडीयू मेमो पैसेंजर, पटना-वास्कोडिगामा एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनें स्थानीय स्टेशन सहित दिलदारनगर, भदौरा व गहमर स्टेशन पर दस से बीस मिनट तक खड़ी थी। स्टेशनों पर ट्रेनों को रोक रोक कर चलाने से ठंड के कारण यात्रियों को भारी परेशानी हुई।

    दिलदारनगर सेक्शन के यातायात निरीक्षक संजय कुमार ने बताया कि जमानियां में अप मेन लाइन में होम सिग्लन खराब होने के कारण ट्रेनों को रोक-रोक कर चलाया गया, जिसके कारण अप रूट के ट्रेनों का परिचालन लगभग एक घंटा प्रभावित रहा।