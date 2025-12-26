जागरण संवाददाता, गहमर (गाजीपुर)! समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने हाल ही में भाजपा में ब्राह्मण समाज के विधायकों और नेताओं की उपेक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भाजपा में कई ब्राह्मण नेता और विधायक खुद को असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं। ऐसे में, जो लोग भाजपा से असंतुष्ट हैं और सम्मान तथा राजनीतिक भागीदारी की तलाश में हैं, उनके लिए समाजवादी पार्टी के दरवाजे खुले हैं।

शिवपाल यादव ने शुक्रवार को सेवराई पहुंचकर जमानियां विधानसभा क्षेत्र के विधायक ओमप्रकाश सिंह के भतीजे के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद है और इस अपूरणीय क्षति की भरपाई संभव नहीं है।

शिवपाल यादव ने आगे कहा कि भाजपा में ब्राह्मणों की अनदेखी की जा रही है, जिससे वे पार्टी से दूर हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा से सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह केवल कुछ खास वर्गों के हितों की रक्षा कर रही है और अन्य वर्गों की अनदेखी कर रही है।

उन्होंने कहा, "हमारा उद्देश्य सभी वर्गों को साथ लेकर चलना है। जो लोग भाजपा में असंतुष्ट हैं, वे हमारे साथ आ सकते हैं। हम उन्हें सम्मान देंगे और उनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।" शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा से समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा की है और आगे भी करती रहेगी।

इस दौरान, शिवपाल यादव ने भाजपा के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए और कहा कि पार्टी में आंतरिक असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के कई नेता और विधायक अब पार्टी की नीतियों से असंतुष्ट हैं और वे बदलाव की तलाश में हैं। शिवपाल यादव की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सभी वर्गों के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक राजनीतिक मंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।