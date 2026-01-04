'2027 चुनाव में ब्राह्मण को CM बनाने का एलान करे सपा', ओपी राजभर बोले- चार बार सरकार में रहने पर क्या किया?

जागरण संवाददाता, मरदह। बिरनो ब्लॉक परिसर में पत्रकार वार्ता में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने सपा नेता शिवपाल यादव द्वारा ब्राह्मण समाज को सपा के तरफ आने की बात कहने के सवालों के जबाब में मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि सपा की चार बार सरकार रही तब ब्राह्मण के लिए इन्होंने क्या किया।

जब पुलिस, लेखपाल, ग्राम सेवक तब शिवपाल जी को ब्राह्मण सहित राजपूत, राजभर, चौहान,बिन्द, केवट, निषाद, अंसारी, साई नहीं दिखाईं दिया तब सिर्फ यादव दिखाई दिया। 86 में 56 एसडीएम सिर्फ यादव को बना दिया तब ब्राह्मण नहीं दिखाई दिए।

उन्होंने कहा कि इतने ही ब्राह्मण के हमदर्द है तो 2027 में चुनाव आ रहा है घोषणा करें कि समाजवादी पार्टी से ब्राह्मण को सीएम बनाएंगे। 403 सीट में 300 ब्राह्मण लड़ाएंगे ब्राह्मण को सीएम बनाएंगे घोषणा। समाजवादी पार्टी 2014, 2019, 2017, 2022, 2024 चुनाव हारी है।

मुलायम सिंह यादव एवं शिवपाल यादव के बदौलत एक बार अखिलेश यादव सीएम बन गए। सपा के पीडीए में ऐसा कोई नेता नहीं है जो अपने विधानसभा में पांच हजार वोट दिलाने की कूबत नहीं है। हमारे साथ अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, बृजेश पाठक, केशव मौर्या, जयंत चौधरी, ओमप्रकाश राजभर जैसे सैकड़ो नेता है, जिनकी कूबत है वोट दिलाने की। कहा कि गाजीपुर में सात विधानसभा जीते थे इस बार पता लग जाएगा। सपा, बसपा, काग्रेस के सरकारों में दंगे होते थे। 9 साल में कोई दंगा नहीं हुआ।