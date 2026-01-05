वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन के किनारे से हटेगा अतिक्रमण, एक सप्ताह के अल्टीमेटम से दुकानदारों में मची खलबली

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। वाराणसी-बलिया-गोरखपुर फोरलेन पर हादसे को रोकने के लिए सड़क से दस किमी तक की दूरी में लगी दुकानों को हटाया जाएगा।एनएएचएआइ ने कई दुकानदारों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी है।

वाराणसी-गाजीपुर फोरलेन पर आए दिन हादसे होते हैं। हादसों के पीछे एक कारण सड़क किनारे अतिक्रमण भी है। कई जगह पर पटरी पर दुकानें लगीं हैं। इस वजह से रात के समय वहां गाड़ियां खड़ी रहती है।

इसको देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्रशासन ने सड़क किनारे के दस मीटर के अंदर में लगी दुकानों को हटाने का नोटिस जारी किया है। सबसे अधिक दुकानें देवकली, नंदगंज, गाजीपुर के महराजगंज आदि स्थानों पर हैं।

गाजीपुर बाईपास महाराजगंज के पास से फोरलेन के किनारे दोनों तरफ दुकानें संचालित हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर ढाबा-होटल व चाय की दुकानें एकदम सड़क के किनारे हैं।

इन दुकानों को हटाने के लिए दुकानदारों को एनएचएआई से नोटिस दिया गया है। एक हफ्ते के अंदर अतिक्रमण हटाने का समय दिया है।

चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित समय के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया तो एनएचएआई हटाएगा। एनएचएआइ के अधिकारियों ने उद्घोषणा कर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को अंतिम चेतावनी भी दी है।

अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्धारित समय के बाद भी अगर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। नियमों के तहत दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे।