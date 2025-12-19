मऊ–खुरहट रेलखंड पर सफल हुआ स्पीड ट्रायल, अब तेज रफ्तार से दौड़ेगीं ट्रेनें

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। मऊ–शाहगंज दोहरीकरण परियोजना के तहत मऊ–खुरहट 12 किमी रेलखंड पर दोहरीकरण और विद्युतीकरण कार्य पूरा होने के बाद रेल संरक्षा आयुक्त उत्तर पूर्व सर्किल प्रणजीव सक्सेना ने ओएमएस स्पेशल ट्रेन से मऊ–खुरहट और मऊ–दुल्लहपुर रेलखंड पर अधिकतम गति से स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक किया।

ट्रायल के साथ ही इस महत्वपूर्ण परियोजना के पूर्ण होने का रास्ता साफ हो गया। स्पीड ट्रायल से पूर्व रेल संरक्षा आयुक्त ने खुरहट स्टेशन से निरीक्षण की शुरुआत की।

उन्होंने इंटरलॉकिंग सिस्टम, सिग्नल व संरक्षा गियर, रिले रूम, वी डीयू पैनल, यार्ड में पाइंट्स, समपार फाटकों, प्लेटफार्म व पैदल उपरिगामी पुल के क्लियरेंस की जांच की।

इसके बाद मोटर ट्रॉली से खुरहट–पालीगढ़ हाल्ट–मऊ रेलखंड का निरीक्षण कर रेल पथ, बैलास्ट, ओवरहेड ट्रैक्शन लाइन, पोल्स, पुल–पुलिया, अंडरपास और समपार फाटकों की संरक्षा परखी।

