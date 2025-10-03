Ghazipur News: पुलिस ने अंतरजनपदीय गिरोह का किया भंडाफोड़, मुठभेड़ में पैर में लगी गोली

गाजीपुर के सादात में पुलिस मुठभेड़ में जौनपुर निवासी एक अंतरराज्यीय चोर जाफर हुसैन घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि वह सादात रेलवे स्टेशन के पास किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। घेराबंदी करने पर उसने पुलिस पर फायरिंग की जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया। उसके खिलाफ कई जिलों में मुकदमे दर्ज हैं।

