    Ghazipur News: पुलिस ने अंतरजनपदीय गिरोह का किया भंडाफोड़, मुठभेड़ में पैर में लगी गोली

    By Ashutosh Prakash Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 02:38 PM (IST)

    गाजीपुर के सादात में पुलिस मुठभेड़ में जौनपुर निवासी एक अंतरराज्यीय चोर जाफर हुसैन घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि वह सादात रेलवे स्टेशन के पास किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। घेराबंदी करने पर उसने पुलिस पर फायरिंग की जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया। उसके खिलाफ कई जिलों में मुकदमे दर्ज हैं।

    पुलिस ने अंतरजनपदीय चोर गिरोह को मुठभेड़ में पकड़ा।

    जागरण संवाददाता, सादात (गाजीपुर)। पुलिस ने सादात रेलवे स्टेशन के पास मुठभेड़ में एक अंतरजनपदीय चोर जौनपुर के शाहगंज के भांदी गांव निवासी जाफर हुसैन को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। पुलिस के जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। उसके खिलाफ जनपद के अलावा जौनपुर, आजमगढ़ व महाराजगंज जनपद में कई मुकदमे दर्ज हैं।

    सीओ सैदपुर रामकृष्ण तिवारी ने बताया कि बुधवार को सूचना मिली कि अंतरजनपदीय चोर सादत रेलवे स्टेशन के पास मौजूद है। वह किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में है।

    सादात थानाध्यक्ष व मिशन शक्ति की पुलिस टीम ने रेलवे स्टेशन के पास घेराबंदी की तो उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी बचाव में फायरिंग की तो उसके पैर में गोली लग गई और वह गिर पड़ा। पकड़े जाने पर उसने अपना जफर हुसैन निवासी भांदी जौनपुर बताया।

    पुलिस ने उसे इलाज के लिए सीएचसी सादात पहुंचाया। उसके पास से एक तमंचा व कारतूस व चोरी करने में प्रयोग किए जाने वाले सामान बरामद हुए है।

    सीओ के मुताबिक उसके खिलाफ जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़ व महाराजगंज जिलों में कई मुकदमे दर्ज हैं।

