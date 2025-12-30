गाजीपुर में आधी रात फोरलेन पर छोड़ दिए सैकड़ों बंदर, गांव में मचा रहे उत्पात

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन पर सोमवार आधी रात को कुछ अज्ञात लोगों ने सैकड़ों बंदरों को जंगीपुर क्षेत्र के नसीरपुर मोड़ के पास छोड़ दिए जाने से आसपास के गांवों में अफरातफरी मच गई। सुबह होते ही बंदर फोरलेन से उतरकर रसूलपुर बेलवा, चकजाफर, मीरनापुर, चौकियां, नसीरपुर और नगवा गांवों में पहुंच गए और उत्पात करने लगे। ग्रामीणों ने बंदरों को भगाने का काफी प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बंदरों के झुंड ने घरों में घुसकर सामान बिखेर दिया। मंगलवार को शिवशंकर का कपड़ा लेकर भाग गए और राशन फैला दिया। इसके बाद दोपहर में दीपक यादव के घर के किचन में घुसकर बर्तन व अन्य सामान बिखेर दिया। ग्रामीणों की लगातार परेशानी बढ़ रही है।

डीआईजी को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग शहर कोतवाली क्षेत्र के तुलसीपुर गांव निवासी संतोष यादव ने डीआईजी को पत्र भेजकर मारपीट के आरोपितों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज होने के दो माह बाद भी अब तक आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। जिससे आरोपित आए दिन जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।