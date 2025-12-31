गाजीपुर में तिहरे हत्याकांड की जांच: पोखरे से हथियार निकालने का काम पंप खराब होने से रुका

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। गहमर में ट्रिपल मर्डर के बाद असलहा बरामदगी के लिए खेलूराय पट्टी स्थित पोखरे का पानी निकाले जाने का काम मंगलवार की रात पंप खराब होने के बाद रुक गया। प्रशासन पंप की मरम्मत करा रहा है, ताकि जल्द से पानी निकालने का काम शुरू किया जा सके।

दरअसल छह दिन पूर्व वर्चस्व को लेकर गहमर में तीन युवकों विक्की, सौरभ और अंकित की हत्या कर शव को पोखरे में फेंक दिया गया था। विक्की और सौरभ का शव तो घटना के अगले दिन ही बरामद हो गया, मगर अंकित का शव नहीं मिल रहा था।