Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गाजीपुर में तिहरे हत्याकांड की जांच: पोखरे से हथियार निकालने का काम पंप खराब होने से रुका

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 12:11 PM (IST)

    गाजीपुर के गहमर में हुए तिहरे हत्याकांड के बाद असलहा बरामदगी के लिए खेलूराय पट्टी स्थित पोखरे से पानी निकालने का काम पंप खराब होने से रुक गया है। प्रश ...और पढ़ें

    Hero Image

    गहमर में अंकित का शव पानी निकालने के बाद मिला, लेकिन हथियार अभी भी गायब हैं।

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। गहमर में ट्रिपल मर्डर के बाद असलहा बरामदगी के लिए खेलूराय पट्टी स्थित पोखरे का पानी निकाले जाने का काम मंगलवार की रात पंप खराब होने के बाद रुक गया। प्रशासन पंप की मरम्मत करा रहा है, ताकि जल्द से पानी निकालने का काम शुरू किया जा सके।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल छह दिन पूर्व वर्चस्व को लेकर गहमर में तीन युवकों विक्की, सौरभ और अंकित की हत्या कर शव को पोखरे में फेंक दिया गया था। विक्की और सौरभ का शव तो घटना के अगले दिन ही बरामद हो गया, मगर अंकित का शव नहीं मिल रहा था।

    दो दिन पूर्व पुलिस पोखरे का पानी निकलवाना शुरू की तो शव अचानक उतरा गया। हालांकि घटना में प्रयुक्त असलहा नहीं मिलने पर पोखरे से पानी निकलवाने का काम जारी रहा। अंदेशा है कि पुलिस कार्रवाई के डर से तालाब में असलहा फेंक दिया गया है।