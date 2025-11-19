गाजीपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 13 किलो गांजे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। नोनहरा पुलिस ने मंगलवार को निर्माणाधीन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे पर रसूलपुर हबीबुल्लाह अंडरपास के पास वाहन चेकिंग के दौरान तीन गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। तलाशी में उनके पास से 13.400 किलो गांजा बरामद हुआ।

बरामद गांजे की कीमत करीब साढ़े तीन लाख रुपये बताई जा रही है। पूछताछ के बाद आरोपितों को जेल भेज दिया गया। नोनहरा थानाध्यक्ष पवन कुमार उपाध्याय निर्माणाधीन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे पर रसूलपुर हबीबुल्लाह अंडरपास के पास वाहन चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान एक बाइक मुहम्मदाबाद की ओर से जंगीपुर की तरफ आती दिखाई दी।