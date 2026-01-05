Language
    यूपी के इस जिले में 8वीं तक के स्कूल 10 जनवरी तक बंद, 9वीं से 12वीं की क्लासेज का बदला समय

    By Shivanand Rai Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 08:25 PM (IST)

    गाजीपुर में शीत लहर और घने कोहरे के कारण जिला प्रशासन ने स्कूलों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। 6 से 10 जनवरी तक कक्षा एक से आठ तक के छात्रों के लिए ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। जनपद में शीत लहर और घने कोहरे के चलते जिला प्रशासन ने स्कूलों के संचालन को लेकर निर्देश जारी किया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 6 जनवरी से 10 जनवरी तक कक्षा एक से आठ तक अवकाश रहेगा।

    डीआइओएस प्रकाश सिंह ने बताया कि विद्यालय प्रबंधन चाहे तो इस दौरान आनलाइन कक्षाओं का संचालन कर सकता है। साथ ही कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं प्रातः 10 बजे से अपराह्न तीन बजे तक संचालित की जाएंगी।

    प्रशासन ने सभी स्कूलों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।