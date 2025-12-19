Language
    Ghazipur: शहर के इन इलाकों में दूर होगी शुद्ध पेयजल की समस्या, बजट हुआ पास

    By Manoj Kumar Gupta Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 02:44 PM (IST)

    गाजीपुर शहर में शुद्ध पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए बजट जारी किया गया है। इस बजट के माध्यम से शहर के जमानियां, बहादुरगंज और दिलदारनगर में पाइपलाइ ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। जनपद के शहरी क्षेत्रों में लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या के समाधान के लिए शासन ने बड़ा बजट जारी किया है।

    नगर पालिका परिषद जमानियां, नगर पंचायत बहादुरगंज और नगर पंचायत दिलदारनगर में पाइपलाइन विस्तार, इंटर कनेक्शन और जलस्रोत सुदृढ़ीकरण के लिए कुल 4.24 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस धनराशि से विभिन्न वार्डों में नई पाइपलाइन बिछाने, पुराने नेटवर्क को जोड़ने इंटर कनेक्शन और ट्यूबवेल स्थापना जैसे कार्य कराए जाएंगे, जिससे हजारों घरों तक निर्बाध व स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

    जमानियां नगर पालिका क्षेत्र के लिए 224.34 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसमें प्रमुख रूप से विभिन्न वार्डों में 110 एमएम पेयजल पाइपलाइन के विस्तार एवं इंटर कनेक्शन का कार्य कराया जाएगा।

    अकेले इंटर कनेक्शन मद में 99.97 लाख रुपये निर्धारित हैं, जिससे जलापूर्ति नेटवर्क को आपस में जोड़कर दबाव की समस्या दूर होगी और आपूर्ति सुचारु बनेगी।

    नगर पंचायत बहादुरगंज में पेयजल सुधार के लिए 99.97 लाख रुपये का बजट मिला है। इस राशि से वार्ड संख्या 01, 02 और 08 में कुल 14 स्थानों पर पीवीसी पाइपलाइन बिछाने का कार्य होगा।

    इसमें पुरानी धोबी घाट से गुर्जी रोड, राधेश्याम राजभर से बाऊल राजभर के घर तक, जूनियर हाईस्कूल से बस स्टैंड होते हुए एसके हॉस्पिटल तक, रामलीला मैदान से नई बस्ती, मसूदपुरा ट्रांसफार्मर से मौलवी इरशाद के घर तक सहित विभिन्न गलियों में पाइपलाइन विस्तार शामिल है। इन कार्यों से घनी आबादी वाले इलाकों को सीधा लाभ मिलेगा।

    नगर पंचायत दिलदारनगर के लिए 99.81 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस बजट से विभिन्न वार्डों में 110 एमएम पेयजल पाइपलाइन का विस्तार कराया जाएगा। साथ ही वार्ड संख्या चार के मोहल्ला भेहोरा स्थित प्राथमिक विद्यालय परिसर में नए ट्यूबवेल के अधिष्ठापन का कार्य भी किया जाएगा, जिससे स्थानीय जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।