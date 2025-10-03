गाजीपुर गांधी जयंती पर शराब बेचते महिला समेत दो धरे गए, भारी मात्रा में शराब बरामद

गाजीपुर में महात्मा गांधी जयंती पर शराब की बिक्री करते हुए पुलिस ने एक महिला समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया। विशेश्वरगंज चौकी पुलिस ने रौजा ओवरब्रिज के नीचे से पार्वती नामक महिला को गिरफ्तार किया जिसके पास से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। वहीं गहमर पुलिस ने एक रेस्टोरेंट में छापेमारी कर 144 बोतल बीयर जब्त की और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर बंदी के दौरान शराब बेचते समय पुलिस ने महिला समेत दो को गिरफ्तार किया। पहली कार्रवाई विशेश्वरगंज चौकी पुलिस व दूसरी गहमर थाने ने की। दोनों आरोपितों के पास से बरामद शराब को जब्त करने के बाद जेल भेज दिया गया।

विशेश्वरगंज चौकी पुलिस को सूचना मिली कि शराब की दुकान बंद होने के बावजूद रौजा ओवरब्रिज के नीचे पार्वती नामक महिला शराब बेच रही है। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस पहुंची और रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में उसके पास से पांच पेटी देशी शराब, 15 पाउच देशी, 14 बीयर कैन, 12 अंग्रेजी शराब की शीशियां और 5630 रुपये नकद बरामद किया। पूछताछ में पता चला कि महिला जंगीपुर स्थित दुकान से खरीदकर लाई थी। इस मामले में आबकारी अधिकारी राजेश त्रिपाठी ने कहा कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।