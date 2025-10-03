Language
    गाजीपुर में प्रतिमा विसर्जन में पटाखे छोड़ने पर पथराव, मुस्लिम युवक ने लहराई तलवार, लगाया जाम

    By Avinash Singh Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 05:43 PM (IST)

    गाजीपुर ज‍िले के महराजगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान पटाखे की चिंगारी से विवाद हो गया। मुस्लिम युवकों द्वारा तलवार लहराने के आरोप के बाद श्रद्धालुओं ने सड़क जाम कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाम खुलवाया और पुलिस की मौजूदगी में प्रतिमा का विसर्जन किया गया।

    मामले में कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और जांच जारी है।

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। शहर कोतवाली क्षेत्र के महराजगंज बाजार में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान पटाखा की चिंगारी घर में जाने पर मुस्लिम समुदाय के युवकों ने तलवार निकालकर लहराई। इसके बाद तो जमकर बवाल हुआ।

    श्रद्धालुओं ने मारपीट व ईंट-पत्थर चलाने का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल काटा। गुरुवार रात करीब 11 बजे से एक बजे तक महराजगंज-लंका मार्ग को जाम रखा। मामले की जानकारी होने पर सीओ नगर शेखर सेंगर, कोतवाल दीनदयाल पांडेय व चौकी प्रभारी अशोक सिंह पहुंचे और मुकदमा दर्ज कराने का आश्वासन देकर जाम समाप्त कराया। इस मामले में भाजपा के जिला कोषाध्यक्ष अच्छेलाल गुप्ता की तहरीर पर किताबुद्दीन उर्फ सोल्जर, जामीर, आमिर व कई महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

    महराजगंज बाजार स्थित गांधी चबूतरा पर काफी वर्षों से मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित होती है। इस वर्ष भी श्रद्धालुओं ने भव्य तरीके से पंडाल बनाकर प्रतिमा स्थापित की थी। रावण वध के बाद प्रतिमा विसर्जन से पूर्व श्रद्धालु बाजार में चक्रमण के लिए लेकर निकले। रेलवे क्रासिंग के पास भ्रमण के बाद प्रतिमा को विसर्जन के लिए पोखरा पर ले जा रहे थे।

    इस दौरान कुछ श्रद्धालु सड़क पर आतिशबाजी करने लगे। जिससे पटाखा की कुछ चिंगारी मुस्लिम समुदाय की दुकान के टीनशेड पर चली गई। आरोप है कि इससे नाराज होकर आरोपितों ने तलवार निकालकर लहराना शुरू कर दिया। विरोध करने पर उनके घर की महिलाएं पथराव शुरू कर दी। जिससे भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। तलवार लहराने व पथराव करने से नाराज श्रद्धालु हंगामा करने के साथ ही जाम लगा दिए। हालांकि दो घंटे बाद मुकदमा दर्ज होने पर वह शांत हाे गए।

    पुलिस की मौजूदगी में महरागंज पोखरे में हुआ विसर्जन

    विसर्जन जुलूस के दौरान तलवार लहराने से स्थिति देर रात तनावपूर्ण हो गई थी। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले को संभाल लिया। जाम समाप्त होने के बाद प्रतिमा का विसर्जन पुलिस मौजूदगी में महराजगंज स्थित पोखरे में कराया गया।

    तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।-अशोक सिंह, चौकी प्रभारी महराजगंज।