गाजीपुर में अतिक्रमण पर प्रशासन का सख्त रुख, चेतवानी के बाद अब कार्रवाई की तैयारी
गाजीपुर में प्रशासन और नगर पालिका ने फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर एएसपी सिटी और ईओ ने ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजीपुर। नगर के प्रमुख बाजारों और चौराहों पर फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के खिलाफ प्रशासन और नगर पालिका सख्त हो गई है। जिलाधिकारी के निर्देश पर शनिवार को एएसपी सिटी राकेश कुमार मिश्रा और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी धीरेंद्र राय ने विशेश्वरगंज, मिश्रबाजार और रौजा इलाके में पहुंचकर अतिक्रमणकारियों को अंतिम चेतावनी दी।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि दुकानदार स्वयं अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा रविवार को अभियान चलाकर सामान जब्त कर लिया जाएगा। अधिकारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अमला देख अतिक्रमणकारियों में घंटों अफरा-तफरी मची रही। चेतावनी के बाद अधिकांश दुकानदारों ने स्वयं ही फुटपाथ से दुकानें हटा लीं।
नगर के लंका, विशेश्वरगंज, मिश्रबाजार, लालदरवाजा, रौजा, टाउनहाल और चीतनाथ क्षेत्रों में लंबे समय से फुटपाथ पर लगे दुकानों के कारण लोगों को रोजाना जाम और आवागमन की परेशानी झेलनी पड़ रही थी। जनसमस्याओं को देखते हुए दैनिक जागरण के 29 दिसंबर के अंक में ‘फुटपाथ पर दुकान, जाम से जनता परेशान’ शीर्षक से खबर प्रकाशित हुई थी।
जिसका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने नगर में जहां भी फुटपाथ पर अतिक्रमण है, उसे तत्काल हटाने के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी सक्रिय हुए और लाउडस्पीकर के माध्यम से दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने की घोषणा कराई गई।
साथ ही अधिकारी खुद एक-एक दुकानदार के पास पहुंचे और निर्देश दिए कि यदि अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो रविवार को सख्त कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण हटाने की चेतावनी देने पहुंचे अधिकारियों ने ईदगाह के पास दुकान लगाने वाले दुकानदारों को ओवरब्रिज के नीचे दुकानें शिफ्ट करने का निर्देश दिया।
वहीं मिश्रबाजार और रौजा इलाके के दुकानदारों को फुटपाथ से हटकर निर्धारित स्थान पर दुकान लगाने को कहा गया, ताकि आमजन को आवागमन में राहत मिल सके।
विशेश्वरगंज, मिश्रबाजार व रौजा इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए लाउडस्पीकर के माध्यम से दुकानदारों को अंतिम चेतावनी दी गई। साथ ही एक-एक दुकानदारों से बात भी की गई। इसके बावजूद भी अगर वे अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो रविवार को अभियान चलाया जाएगा। साथ ही सामान भी जब्त कर लिया जाएगा।-धीरेंद्र राय, ईओ।
