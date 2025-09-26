Language
    गाजीपुर में रहस्यमय ड्रोन से दहशत, रात भर जागकर गांव की लोग कर रहे हैं सुरक्षा

    By Shivanand Rai Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 12:24 PM (IST)

    गाजीपुर के सैदपुर और जखनियां तहसील क्षेत्रों में रात को घरों के ऊपर ड्रोन देखने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। धर्मागतपुर जमसड़ा समेत कई गांवों में लोगों ने ड्रोन उड़ते देखा। दुल्लापुर के एसओ के अनुसार एयरफोर्स द्वारा जांच की जा रही है। बहरियाबाद के बनकटा गांव में भी ड्रोन का वीडियो बनाया गया।

    पुलिस प्रशासन ने संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने की अपील की है।

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। पश्‍च‍िम उत्‍तर प्रदेश में ड्रोन की दहशत अब पूर्वांचल तक आ पहुंची है। पूर्वांचल के कई ज‍िलों में ड्रोन की घटनाओं के बाद अब गाजीपुर में ड्रोन की दहशत है। जनपद के सैदपुर और जखनियां तहसील क्षेत्र में रात के समय घरों के ऊपर ड्रोन उड़ते देख ग्रामीणों की नींद हराम हो गई। कई गांवों में इस घटना से दहशत का माहौल बन गया है।

    गुरुवार की रात धर्मागतपुर, जमसड़ा, धामुपुर, कोठिया, मोलनापुर सहित अन्य गांवों में लोगों ने ड्रोन को उड़ते हुए देखा। सिंधुवारी गांव के एक ग्रामीण ने बताया कि जब उन्होंने ड्रोन पर टॉर्च की रोशनी डाली, तो ड्रोन की जलती हुई लाइट बंद हो गई।

    इस घटना से ग्रामीणों में भय का माहौल है। दुल्लापुर के एसओ कमलेश कुमार ने बताया कि गोरखपुर-वाराणसी हवाई मार्ग पर एयरफोर्स द्वारा जांच की जा रही है, जिसके तहत यह ड्रोन उड़ाया जा रहा है।

    बहरियाबाद क्षेत्र के बनकटा गांव में भी बीते गुरुवार की रात रहस्यमयी ड्रोन का वीडियो ग्रामीणों ने बनाया। बनकटा, राघवपुर, हुसेनपुर मुर्थान, पलिवार आदि गांवों में बुधवार से ही रात 8 बजे के बाद ड्रोन को लेकर ग्रामीणों में दहशत है।

    ग्रामीण रातभर जागकर लाठी-डंडे लेकर ड्रोन को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। अनिल गोसाई ने 112 नंबर पर फोन कर बहरियाबाद पुलिस को सूचना दी। थानाध्यक्ष कृष्ण प्रताप सिंह ने बताया कि यह किसी की शरारत हो सकती है।

    जिले के कई क्षेत्रों में ड्रोन उड़ने की सूचना मिली है और इसकी जांच की जा रही है। खानपुर के ग्रामीण इलाकों में भी रहस्यमयी ड्रोन ने दहशत फैला दी है। लोग रात में जागकर गांव की सुरक्षा कर रहे हैं। अनौनी, तरायें, शृंगारपुर, बहदिया और बेलहरी में लोग बारी-बारी से जागकर शोर मचाते हुए गांव की सुरक्षा में लगे हुए हैं।

    पूरे क्षेत्र में रहस्यमयी ड्रोन चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं उनकी सुरक्षा को खतरे में डाल सकती हैं। पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें।

    इस घटना ने न केवल ग्रामीणों के मन में भय पैदा किया है, बल्कि यह सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है। इस प्रकार की घटनाओं से निपटने के लिए प्रशासन को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि ग्रामीणों में विश्वास बहाल किया जा सके और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।