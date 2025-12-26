दम घुटने से हुई थी डॉल्फिन की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा; वन विभाग की टीम कर रही जांच
गाजीपुर में एक डॉल्फिन की मौत का कारण दम घुटना बताया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। वन विभाग की टीम मामले की जांच कर रही है ताकि डॉ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रेवतीपुर (गाजीपुर)। संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई डॉल्फिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट शुक्रवार को सामने आ गई। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार डॉल्फिन की मौत दम घुटने से हुई है।
वन विभाग की टीमें डॉल्फिन की संदिग्ध मौत के हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही हैं। कुछ संदिग्धों को चिन्हित किया है। डॉल्फिन की मौत का खुलासा करना वन विभाग के लिए चुनौती बना हुआ है। इसके लिए जांच टीमों को 30 दिन का समय दिया गया है। करीब पांच फीट लंबी और लगभग 150 किलो वजनी नर डॉल्फिन बीते मंगलवार को कालूपुर गंगा तट के किनारे मृत अवस्था में पाई गई थी।
डॉल्फिन का पोस्टमार्टम उसी दिन देर रात डिप्टी सीवीओ सर्वेश कुमार के नेतृत्व में तीन सदस्यीय चिकित्सकों की टीम ने वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में किया था। डॉल्फिन को मलसा पौधशाला परिसर में जला दिया गया।
इसके पश्चात अज्ञात तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। रेंजर जमानियां जयशंकर प्रसाद वर्मा ने बताया कि गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। इसका शिकार, व्यापार या इस पर हमला करना कानूनी अपराध है। मृत डॉल्फिन नर प्रजाति की थी और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत की पुष्टि हुई है। बावजूद छानबीन जारी है।
