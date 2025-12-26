दम घुटने से हुई थी डॉल्फिन की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा; वन विभाग की टीम कर रही जांच

जागरण संवाददाता, रेवतीपुर (गाजीपुर)। संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई डॉल्फिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट शुक्रवार को सामने आ गई। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार डॉल्फिन की मौत दम घुटने से हुई है।

वन विभाग की टीमें डॉल्फिन की संदिग्ध मौत के हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही हैं। कुछ संदिग्धों को चिन्हित किया है। डॉल्फिन की मौत का खुलासा करना वन विभाग के लिए चुनौती बना हुआ है। इसके लिए जांच टीमों को 30 दिन का समय दिया गया है। करीब पांच फीट लंबी और लगभग 150 किलो वजनी नर डॉल्फिन बीते मंगलवार को कालूपुर गंगा तट के किनारे मृत अवस्था में पाई गई थी।