    यूपी के इस रेलवे स्टेशन में बनेगा 30 बेड का मल्टी स्टोरी रनिंग रूम, जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगा काम

    By Avinash Singh Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 03:31 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। सिटी रेलवे स्टेशन पर तैनात गार्ड और लोको पायलटों को जल्द ही बेहतर विश्राम सुविधा मिलेगी। रेलवे ने स्टेशन परिसर में 30 बेड का मल्टी स्टोरी रनिंग रूम बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है। इस अत्याधुनिक रनिंग रूम के बनने से न सिर्फ स्टेशन की आधारभूत सुविधाएं बढ़ेंगी, बल्कि लंबी ड्यूटी और लगातार ट्रेनों के संचालन के बाद गार्ड व ड्राइवरों को सुरक्षित और आरामदायक विश्राम मिल सकेगा, जिससे उनकी कार्यक्षमता और ट्रेन परिचालन की सुरक्षा भी मजबूत होगी।

    2.5 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस रनिंग रूम के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जनवरी माह से निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। सिटी रेलवे परिसर में स्थित पुराने मालगोदाम की जगह को खाली कर रेलवे इंजीनियरिंग विभाग की देखरेख में बहुमंजिला भवन का निर्माण कराया जाएगा।

    नए रनिंग रूम में किचन, डायनिंग हाल, अटैच बाथरूम, लिफ्ट सहित आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सिटी स्टेशन से ट्रेनों के परिचालन और ठहराव में वृद्धि के कारण यहां रुकने वाले गार्ड व लोको पायलटों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पहले केवल ट्रेनों का ठहराव होने से रनिंग रूम की आवश्यकता सीमित थी, लेकिन अब रनिंग रूम के निर्माण से कर्मचारियों को पर्याप्त विश्राम का अवसर मिलेगा।

    जनसंपर्क एवं सूचना अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि पर्याप्त आराम मिलने से चालक और गार्ड अगले दिन की ड्यूटी को मानसिक व शारीरिक रूप से तरोताजा होकर निभा सकेंगे, जिससे समयपालन और संरक्षा दोनों में सुधार होगा। रेलवे के नियमों के अनुसार, रनिंग स्टाफ को ड्यूटी के बाद निर्धारित समय तक विश्राम अनिवार्य होता है।