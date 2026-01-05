'साहब! 6 महीने से फाइल ढूंढ रहा हूं...', गाजीपुर में BJP नेता की बात सुन DM ने तुरंत दिए ये निर्देश

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। डीएम साहेब मेरे मुकदमे की फाइल एसडीएम कार्यालय से गायब हो गई। छह माह से मैं कार्यालय का चक्कर लगा रहा हूं, लेकिन आज तक सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिला। यह शिकायत बहादुरगंज नगर पंचायत के भाजपा नेता फैजान खान की थी।

डीएम ने इसे गंभीरता से लिया और एसडीएम को तत्काल फाइल खोजने का निर्देश दिया। कासिमाबाद में सोमवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसमें कुल 57 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुए जिसमें सिर्फ पांच का ही निस्तारण हो सका।

शेष शिकायतों के तत्काल निस्तारण के लिए जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक डा. ईरज राजा, सीडीओ संतोष कुमार वैश्य, उपजिलाधिकारी लोकेश कुमार, तहसीलदार कौशल चौरसिया, खंड विकास अधिकारी अनिल कुमार राय, कोतवाल राजनरायन, खंड शिक्षा अधिकारी मनीष पांडेय, एसडीओ मनोज कुमार वर्मा आदि जिला स्तरीय अधिकारी रहे।

केस 1- भाजपा पिछड़ा मोर्चा के जिला महामंत्री संतोष कुशवाहा ने शिकायत किया कि सुरवत गांव के मौजपुर में 0.406 हेक्टेयर के वह मूल काश्तकार है। उनकी जमीन गांव के ही कुछ लोग जोत दिए हैं। इसमें कानूनगो वीरेंद्र यादव की भूमिका संदिग्ध है। वह कह रहे हैं कि खतौनी को नहीं मानेंगे। मैं तहसील व थाने का चक्कर लगा कर थक चुका हूं।

केस 2- ग्राम पंचायत दरियापुर के विनोद ने अपनी शिकायत में बताया कि कि उसकी खेत में लगी फसल कट गई है, लेकिन कुछ मनगढ़ लोग उसे उठाने नहीं दे रहे हैं। मौके पर विपक्ष के लोग भी थे। इस पर डीएम ने विपक्ष को सख्त हिदायत दी कि फसल के पास जाना नहीं है।

केस 3- सिंगेरा के रशीद ने बताया कि उसका घर डीह की जमीन में है। जिसका वसियत उसने कासिम को किया था। गांव के रामभवन राजभर ने उक्त जमीन का फर्जी वसियत जफर अली को करा दिया है। वह कब्जा कर रहा है। इस पर डीएम ने उन्हें उचित सलाह दिया।

केस 4- बहादुरगंज के भाजपा नेता फैजान खान ने शिकायत करते हुए डीएम को बताया कि उनके मुकदमे की फाइल एसडीएम कार्यालय से छह महीने से गायब है। मैं प्रतिदिन तहसील का चक्कर लगा रहा हूं, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। डीएम ने एसडीएम को निर्देश दिया कि फाइल को तत्काल खोजा जाए।