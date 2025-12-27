गाजीपुर के गहमर में डबल मर्डर के मुख्य आरोपी ओम सिंह को पुलिस ने मुठभेड़ में दबोचा, पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। गहमर क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड के एक आरोपित को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। इस मुठभेड़ में आरोपित के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक देशी तमंचा और एक खोखा भी बरामद किया है। आरोप है क‍ि दो लोगों की जघन्‍य हत्‍या और एक व्‍यक्‍त‍ि के लापता होने के मामले में वह मुख्‍य आरोप‍ित है।

गहमर थाना के प्रभारी निरीक्षक प्रमोद सिंह और चौकी प्रभारी सेवराई अपनी टीम के साथ रात्रि गश्त पर थे। इसी दौरान उन्हें एक मुखबिर से सूचना मिली कि गहमर हत्या मामले में वांछित ओम सिंह, जो खेलुराय पट्टी का निवासी है, थाना क्षेत्र में मौजूद है और भागने की कोशिश कर रहा है। इस सूचना के आधार पर पुलिस टीम मठिया घाट के पास पहुंची।

जब पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति को रोका, तो उसने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने आत्मरक्षा में संतुलित जवाबी कार्रवाई की, जिसके परिणामस्वरूप आरोपित के बाएं पैर में गोली लग गई। घायल अभियुक्त को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदौरा भेजा गया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है।

पुलिस मुठभेड़ के संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल उठाए हैं। पुलिस प्रशासन ने इस मुठभेड़ को सफल बताते हुए कहा है कि वे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

गहमर क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं। स्थानीय निवासियों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की है, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ और अधिक सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है।