गाजीपुर में जमीनी विवाद ने लिया खौफनाक रूप, आरोपियों ने पीट-पीटकर की किसान की हत्या

जागरण संवाददाता, दुल्लहपुर (गाजीपुर)। धर्मागतपुर (पोपराहा) गांव में रविवार की सुबह पुराने जमीनी विवाद को लेकर खेत पर गए 65 वर्षीय किसान श्रीराम चौहान की विपक्षियों द्वारा मारपीट के दौरान मौत हो गई। घायल समझकर स्वजन उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरनो ले गए, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।

इसके बाद परिवार शव लेकर थाने पहुंच गया। मृतक के पुत्र रंजीत चौहान ने गांव के ही छह लोगों के खिलाफ हत्या की तहरीर दी। घटना के बाद पूरे गांव में मातम और कोहराम का माहौल है। मृतक श्रीराम चौहान और गांव के ही जवाहर चौहान के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था।

कुछ दिन पहले प्रशासन की मौजूदगी में जमीन की पक्की पैमाइश भी हो चुकी थी और खूंटा भी लगाया गया था। इसी दौरान रामधनी चौहान ने खूंटा गाड़ने का विरोध किया। परिजनों के अनुसार, विरोध के दौरान रामधनी चौहान और श्रीराम चौहान के बीच कहासुनी हुई, जो धीरे-धीरे मारपीट में बदल गई। आरोप है कि धक्का-मुक्की के दौरान श्रीराम चौहान नीचे गिर पड़े और बेहोश हो गए।