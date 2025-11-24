Language
    गाजीपुर में जमीनी विवाद ने लिया खौफनाक रूप, आरोपियों ने पीट-पीटकर की किसान की हत्या

    By Bhuwan Bharati Jaiswal Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 02:23 PM (IST)

    गाजीपुर में जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें आरोपियों ने एक किसान की पीट-पीटकर हत्या कर दी। विवाद जमीन को लेकर था, जिसके चलते आरोपियों ने किसान पर हमला किया और उसकी जान ले ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है।

    जागरण संवाददाता, दुल्लहपुर (गाजीपुर)। धर्मागतपुर (पोपराहा) गांव में रविवार की सुबह पुराने जमीनी विवाद को लेकर खेत पर गए 65 वर्षीय किसान श्रीराम चौहान की विपक्षियों द्वारा मारपीट के दौरान मौत हो गई। घायल समझकर स्वजन उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरनो ले गए, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।

    इसके बाद परिवार शव लेकर थाने पहुंच गया। मृतक के पुत्र रंजीत चौहान ने गांव के ही छह लोगों के खिलाफ हत्या की तहरीर दी। घटना के बाद पूरे गांव में मातम और कोहराम का माहौल है। मृतक श्रीराम चौहान और गांव के ही जवाहर चौहान के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था।

    कुछ दिन पहले प्रशासन की मौजूदगी में जमीन की पक्की पैमाइश भी हो चुकी थी और खूंटा भी लगाया गया था। इसी दौरान रामधनी चौहान ने खूंटा गाड़ने का विरोध किया। परिजनों के अनुसार, विरोध के दौरान रामधनी चौहान और श्रीराम चौहान के बीच कहासुनी हुई, जो धीरे-धीरे मारपीट में बदल गई। आरोप है कि धक्का-मुक्की के दौरान श्रीराम चौहान नीचे गिर पड़े और बेहोश हो गए।

    मृतक के विकलांग पुत्र रंजीत चौहान ने रामधनी, सुधीराम चौहान, प्रमोद चौहान, जिबोध चौहान, संदीप, मुलायम, अनिल चौहान के खिलाफ तहरीर दी है। मृतक घर पर रहकर खेती-किसानी करते थे और उनके पांच पुत्र हैं। एसओ कमलेश कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर भेजी गई। घटना की जांच जारी है। मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा और उसके बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

