    रेलवे ने यात्रियों को दी राहत! चलाई जाएगी दरभंगा–आनंद विहार स्पेशल ट्रेन, इन शहरों के लोगों को होगा फायदा

    By Manoj Kumar Gupta Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 11:56 AM (IST)

    यात्रियों के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए रेलवे प्रशासन दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनस के बीच विशेष गाड़ी संख्या 05563-05564 को एक फेरे के लिए संचालन कर ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। यात्रियों के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए रेलवे प्रशासन दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनस के बीच विशेष गाड़ी संख्या 05563-05564 को एक फेरे के लिए संचालन करेगा।

    यह ट्रेन दरभंगा से 08 दिसंबर और आनंद विहार टर्मिनस से 10 दिसंबर को चलेगी। इससे गाजीपुर, वाराणसी और बलिया समेत आसपास के यात्रियों को दिल्ली यात्रा में बड़ी सुविधा मिलेगी।

    गाड़ी संख्या 05563 दरभंगा आनंद विहार टर्मिनस विशेष ट्रेन आठ दिसंबर को दरभंगा से शाम 6.15 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन समस्तीपुर-20.05, मुजफ्फरपुर 22.20, हाजीपुर 23.55, छपरा 01.50, बलिया 03.07, गाजीपुर सिटी 04.07, वाराणसी 06.00, प्रयागराज जंक्शन 08.45 और गोविंदपुरी 12.50 बजे होते हुए रात 21.15 बजे आनंद विहार टर्मिनस पहुंचेगी।

    वापसी यात्रा में गाड़ी संख्या 05564 आनंद विहार टर्मिनस–दरभंगा विशेष ट्रेन 10 दिसंबर को रात 00.05 बजे आनंद विहार से चलकर गोविंदपुरी, प्रयागराज जंक्शन, वाराणसी होते हुए गाजीपुर सिटी 14.45 बजे पहुंचेगी।

    यहां से 14.47 बजे चलकर बलिया 16.12, छपरा 17.40, हाजीपुर 19.00, मुजफ्फरपुर 19.55 और समस्तीपुर 21.30 बजे होते हुए रात 23.00 बजे दरभंगा पहुंचेगी।

    इस विशेष ट्रेन में कुल 21 कोच लगाए जाएंगे। जिनमें जनरेटर सह लगेज यान, सामान्य द्वितीय श्रेणी, शयनयान, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी तथा वातानुकूलित प्रथम सह द्वितीय श्रेणी के कोच शामिल होंगे।

