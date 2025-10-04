Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब साधन समितियों के सदस्यों को ही प्राथमिकता पर मिलेगी खाद, अन्य योजनाओं का मिलेगा लाभ

    By Shivanand Rai Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 03:56 PM (IST)

    गाजीपुर में सहकारिता विभाग 2025 तक सदस्यता महाअभियान चला रहा है। किसान 21 रुपये शुल्क और 200 रुपये के शेयर से सदस्य बन सकते हैं। सदस्यों को खाद में प्राथमिकता कम ब्याज पर ऋण और सरकारी सब्सिडी मिलेगी। कृषक पंजिका 5 रुपये में उपलब्ध है। केवल सदस्य किसान ही उर्वरक पा सकेंगे। कर्जदार किसानों को उर्वरक नहीं मिलेगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    अब साधन समितियों के सदस्यों को ही प्राथमिकता पर मिलेगी खाद।

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अंतर्गत सहकारिता विभाग की ओर से 12 अक्टूबर तक सदस्यता महाअभियान चलाया जा रहा है। साधन सहकारी समितियों के सदस्यों को प्राथमिकता पर खाद मिलेगी। इसके अलावा भी सहकारिता की अन्य योजनाओं का लाभ किसानों को मिलेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता विपिन कुमार सिंह ने बताया कि समिति क्षेत्र में आने वाले किसान 21 रुपये सदस्यता शुल्क और न्यूनतम दो शेयर 200 रुपये मूल्य का भुगतान कर समिति की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं।

    साथ ही पुराने और नए सदस्य 5 रुपये देकर कृषक पंजिका भी प्राप्त कर सकते हैं, जो भविष्य में समिति और किसान के बीच सभी लेन-देन का आधार बनेगी।

    समिति की सदस्यता लेने वाले किसानों और ग्रामीणों को आसान वित्तीय सेवाएं, कम ब्याज पर ऋण, सरकारी सब्सिडी का लाभ, सामुदायिक विकास में भागीदारी और आर्थिक सुरक्षा जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

    किसानों को केवल 100 रुपये में बचत खाता खोलने की सुविधा भी दी जा रही है, जिससे ग्रामीण समाज को स्थानीय स्तर पर बैंकिंग की मजबूती मिलेगी।

    बताया कि भविष्य में समिति से केवल वही किसान उर्वरक प्राप्त कर सकेंगे जो समिति के सदस्य होंगे और जिनके नाम से भूमि दर्ज होगी।

    समिति के कर्जदार किसानों को उर्वरक नहीं मिलेगा। उन्होंने किसानों से साधन सहकारी समितियों की सदस्यता लेने की अपील की है।

    यह भी पढ़ें- यूपी के इस जिले में कोचिंग संस्थानों में रखने होंगे मनोचिकित्सक, नौ सदस्यीय टीम करेगी जांच