अब साधन समितियों के सदस्यों को ही प्राथमिकता पर मिलेगी खाद, अन्य योजनाओं का मिलेगा लाभ

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अंतर्गत सहकारिता विभाग की ओर से 12 अक्टूबर तक सदस्यता महाअभियान चलाया जा रहा है। साधन सहकारी समितियों के सदस्यों को प्राथमिकता पर खाद मिलेगी। इसके अलावा भी सहकारिता की अन्य योजनाओं का लाभ किसानों को मिलेगा।

सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता विपिन कुमार सिंह ने बताया कि समिति क्षेत्र में आने वाले किसान 21 रुपये सदस्यता शुल्क और न्यूनतम दो शेयर 200 रुपये मूल्य का भुगतान कर समिति की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं।

साथ ही पुराने और नए सदस्य 5 रुपये देकर कृषक पंजिका भी प्राप्त कर सकते हैं, जो भविष्य में समिति और किसान के बीच सभी लेन-देन का आधार बनेगी।

समिति की सदस्यता लेने वाले किसानों और ग्रामीणों को आसान वित्तीय सेवाएं, कम ब्याज पर ऋण, सरकारी सब्सिडी का लाभ, सामुदायिक विकास में भागीदारी और आर्थिक सुरक्षा जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

किसानों को केवल 100 रुपये में बचत खाता खोलने की सुविधा भी दी जा रही है, जिससे ग्रामीण समाज को स्थानीय स्तर पर बैंकिंग की मजबूती मिलेगी।

बताया कि भविष्य में समिति से केवल वही किसान उर्वरक प्राप्त कर सकेंगे जो समिति के सदस्य होंगे और जिनके नाम से भूमि दर्ज होगी।

समिति के कर्जदार किसानों को उर्वरक नहीं मिलेगा। उन्होंने किसानों से साधन सहकारी समितियों की सदस्यता लेने की अपील की है।

यह भी पढ़ें- यूपी के इस जिले में कोचिंग संस्थानों में रखने होंगे मनोचिकित्सक, नौ सदस्यीय टीम करेगी जांच