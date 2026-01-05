भदोही सांसद डॉ. विनोद बिन्द ने 2021 के आपराधिक मामले में गाजीपुर न्यायालय में दी गवाही

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। वर्ष 2021 के एक चर्चित आपराधिक मामले में अपर जिला जज कक्ष संख्या-1 एवं विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए शक्ति सिंह की अदालत में सोमवार को भदोही के सांसद डा. विनोद कुमार बिन्द बतौर साक्षी उपस्थित हुए और अपनी गवाही दी।

अभियोजन के अनुसार शहर कोतवाली के एक गांव में 24 जून 2021 की रात अभियुक्त रणजीत व अनिल द्वारा छेड़छाड़ की घटना की गई थी। विवाद की सूचना मिलने पर पीड़िता का भाई बबलू बिन्द मौके पर पहुंचा, जहां अभियुक्त रणजीत, रामदरश, अनिल व प्रेम बिन्द ने लोहे की राड व डंडों से बबलू बिन्द की पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।