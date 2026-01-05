Language
    भदोही सांसद डॉ. विनोद बिन्द ने 2021 के आपराधिक मामले में गाजीपुर न्यायालय में दी गवाही

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 05:03 PM (IST)

    सांसद की गवाही मेडिकल साक्ष्य के रूप में महत्वपूर्ण है।

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। वर्ष 2021 के एक चर्चित आपराधिक मामले में अपर जिला जज कक्ष संख्या-1 एवं विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए शक्ति सिंह की अदालत में सोमवार को भदोही के सांसद डा. विनोद कुमार बिन्द बतौर साक्षी उपस्थित हुए और अपनी गवाही दी।

    अभियोजन के अनुसार शहर कोतवाली के एक गांव में 24 जून 2021 की रात अभियुक्त रणजीत व अनिल द्वारा छेड़छाड़ की घटना की गई थी। विवाद की सूचना मिलने पर पीड़िता का भाई बबलू बिन्द मौके पर पहुंचा, जहां अभियुक्त रणजीत, रामदरश, अनिल व प्रेम बिन्द ने लोहे की राड व डंडों से बबलू बिन्द की पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।

    बीच-बचाव करने पहुंची उसकी मां प्रमिला को भी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया गया। मामले में घायल प्रमिला का एक्सरे चंदौली जनपद के मुगलसराय के रमादेवी अस्पताल में सांसद डा. विनोद कुमार बिन्द द्वारा किया गया था। इसी मेडिकल को साबित करने के लिए न्यायालय से समन जारी किया गया था, जिसके अनुपालन में सांसद न्यायालय में उपस्थित होकर गवाही दी।