    अटल आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू, फरवरी में होगी परीक्षा

    By Manoj Kumar Gupta Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 06:59 PM (IST)

    अटल आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। निर्माण श्रमिकों के बच्चों, कोरोना अनाथों और मुख्यमंत्री बाल सेवा ...और पढ़ें

    अटल आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू।

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। अटल आवासीय विद्यालय, करसड़ा राजातालाब, वाराणसी में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत विधिवत पंजीकृत ऐसे निर्माण श्रमिक, जिनकी बोर्ड सदस्यता 30 नवंबर 2025 तक कम से कम तीन वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उनके परिवार के अधिकतम दो बच्चे प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

    इसके अलावा कोरोना काल में निराश्रित हुए बच्चे तथा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के पात्र बच्चों को भी आवेदन का अवसर प्रदान किया गया है।

    विद्यालय में कक्षा छह में कुल 160 विद्यार्थियों (80 बालक व 80 बालिका) तथा कक्षा नौ में 64 विद्यार्थियों (33 बालक व 31 बालिका) का चयन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना का लाभ वाराणसी मंडल के गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर और चंदौली जनपदों के पात्र विद्यार्थियों को मिलेगा।

    प्रवेश के लिए आवेदन पत्र एक से 31 जनवरी तक सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय, शास्त्रीनगर से निश्शुल्क प्राप्त कर वहीं जमा किए जा सकेंगे।

    फरवरी में होगी प्रवेश परीक्षा

    प्रवेश परीक्षा 15 फरवरी को 11 से एक बजे तक आयोजित होगी। कक्षा छह की परीक्षा में मानसिक क्षमता, अंकगणित व भाषा से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न 100 अंक के होंगे, जबकि कक्षा नौ में हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी।

    प्रवेश पत्र सात फरवरी से जारी किए जाएंगे और परिणाम कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाएगा। किसी भी जानकारी या समस्या के लिए अभ्यर्थी सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय सिकंदरपुर मोड़ शास्त्रीनगर में संपर्क कर सकते हैं।

    आवेदन पत्र ऑफलाइन के साथ-साथ बोर्ड व अटल आवासीय विद्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। कक्षा छह के लिए अभ्यर्थी की जन्मतिथि एक मई 2014 से 31 जुलाई 2016 के बीच तथा कक्षा नौ के लिए एक मई 2011 से 31 जुलाई 2013 के बीच होनी चाहिए। यह पात्रता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग सहित सभी श्रेणियों पर लागू होगी। आरक्षण नियमानुसार दिया जाएगा, जबकि दिव्यांग बच्चों को प्रवेश परीक्षा में 40 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। -अभिषेक सिंह, सहायक श्रम आयुक्त।