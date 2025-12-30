Language
    गाजीपुर में एंटी करप्शन की टीम ने ब‍िजली व‍िभाग के जेई और बाबू को रिश्वत लेते हुए क‍िया गिरफ्तार

    By Shivanand RaiEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 02:12 PM (IST)

    आरोपि‍तों को ह‍िरासत में लेने के बाद व‍िध‍िक कार्रवाई की जा रही है।

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। एंटी करप्शन की टीम ने नन्दगंज में बिजली विभाग के एक जेई और बाबू को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई मैनेजर सिंह की अगुवाई में की गई। ह‍िरासत में लेने के बाद आरोप‍ितों पर व‍िध‍िक कार्रवाई की जा रही है।

    व‍िभागीय सूत्रों के अनुसार, आरोपियों ने एक स्थानीय व्यक्ति से काम करने के ल‍िए पैसे की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया और दोनों को रंगे हाथों पकड़ा। इस घटना ने बिजली विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की एक और परत को उजागर किया है।

    गिरफ्तारी के बाद, आरोपियों को संबंधित थाने में ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि सरकारी विभागों में पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ावा दिया जा सके।

    इस घटना ने स्थानीय निवासियों में एक सकारात्मक संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए भी जा रहे हैं। एंटी करप्शन टीम की इस कार्रवाई की चर्चा संबंध‍ित व‍िभाग में मंगलवार को खूब हो रही है। 