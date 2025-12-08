Language
    SIR in UP: सीएम योगी आज गाजियाबाद में करेंगे समीक्षा बैठक, कार्यक्रम को लेकर पूरा शेड्यूल तैयार

    By Hasin Shahjama Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 10:07 AM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद में एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) की समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में मेरठ मंडल के क्षेत्रीय पदाधिकारी, सांस ...और पढ़ें

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद में एसआईआर की समीक्षा बैठक करेंगे। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। SIR in UP स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया, Special Intensive Revision) को भाजपा गंभीरता से ले रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यानी सोमवार को नेहरू नगर के सरस्वती शिशु मंदिर में समीक्षा बैठक करेंगे।

    इस बैठक में मेरठ मंडल के क्षेत्रीय पदाधिकारी, सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य उपस्थित रहेंगे। जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री के आने की तैयारी पूरी कर ली है।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्व में अन्य जिलों में एसआईआर (SIR) की समीक्षा बैठक कर चुके हैं। उन्होंने अन्य जिलों में समीक्षा बैठक में कहा था कि जनप्रतिनिधि व पार्टी पदाधिकारी बूथ स्तर पर पहुंचकर शत-प्रतिशत मतदाताओं के गणना प्रपत्र भरवाने का कार्य सुनिश्चित करें। मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद है। अपात्र या मृतक व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में न बने रहें। ऐसे नामों को तत्काल हटाया जाए।

    उन्होंने कहा कि विवाह समारोहों व सामाजिक आयोजनों के इस व्यस्त मौसम में पार्टी पदाधिकारियों को अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। यह केवल प्रशासनिक कार्य नहीं, बल्कि संगठन की जिम्मेदारी है, जिसे प्रत्येक बूथ पर परिणामों के साथ सिद्ध करना होगा। इसी तरह वह गाजियाबाद की समीक्षा बैठक में पार्टी के पदाधिकारियों को निर्देश दे सकते हैं।

    माना जा रहा है कि एसआईआर में गाजियाबाद की स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं है। जिले में साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र एसआईआर में पिछड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर एक बजे बैठक लेंगे। बैठक में पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। यह बैठक दो बजे तक चल सकती है।

    यह भी पढ़ें- सीएम योगी के दौरे से पहले गाजियाबाद में सफाई का महाअभियान, महीने से पड़ी नाले की सिल्ट एक रात में साफ

    महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल ने बताया कि एसआईआर को लेकर बैठक होगी। बैठक में मेरठ मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी से लेकर सांसद, विधायक सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहेंगे।