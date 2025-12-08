सीएम योगी के दौरे से पहले गाजियाबाद में सफाई का महाअभियान, महीने से पड़ी नाले की सिल्ट एक रात में साफ
गाजियाबाद में सीएम योगी के दौरे से पहले सफाई अभियान तेज़ी से चलाया जा रहा है। नगर निगम ने रातों-रात नालों से सिल्ट निकालकर सफाई की, ताकि शहर को स्वच्छ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ आज यानी सोमवार को नेहरू नगर के सरस्वती शिशु मंदिर में आएंगे। नगर निगम ने उनके संभावित रूट पर रविवार देर रात तक साफ-सफाई और रंगाई -पुताई का कार्य किया। कार्यक्रम स्थल के पास नाला निर्माण के चलते एक माह से नाले की सिल्ट पड़ी थी। नगर निगम ने 24 घंटे में उसे साफ कर दिया।
माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुलिस लाइन से हापुड़ चुंगी होते हुए नेहरू नगर के सरस्वती शिशु मंदिर पहुंचेंगे। वहीं कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वह राजनगर एक्सटेंशन वाला रूट से होते हुए जाएंगे। हालांकि अभी उनके रूट की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे में नगर निगम ने उनके संभावित रूट पर तैयारी पूरी कर ली है।
नाले और सड़कें की गई चका-चक साफ
हापुड़ रोड पर पेड़ों की ट्रीमिंग की गई। ग्रीन बेल्ट को दुरुस्त किया गया। निगम ने कार्यक्रम स्थल के पास रविवार नाला और सड़क के बीच इंटरलाकिंग टाइल लगाने का कार्य किया। डिवाइडर की रेलिंग और फुटपाथ की दीवार पर रंगाई-पुताई की गई। सड़क पर गमले रखे गए। कार्यक्रम स्थल के पास नाले का निर्माण कार्य चल रहा है।
काफी दिन से नाले की सिल्ट निकालकर सड़क पर डाल रखी थी। इससे यहां जाम लग रहा था। स्थानीय लोग परेशान हो रहे थे। मुख्यमंत्री के आने की सूचना के बाद निगम ने गीली सिल्ट को हटा दिया। जबकि पूर्व में नगर निगम की ओर से कहा गया था कि गीली सिल्ट होने की वजह से सड़क से नहीं हटाया जा रहा है। सूखने के बाद ही इसे सड़क से हटाया जा सकता है।
