सीएम योगी के दौरे से पहले गाजियाबाद में सफाई का महाअभियान, महीने से पड़ी नाले की सिल्ट एक रात में साफ

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ आज यानी सोमवार को नेहरू नगर के सरस्वती शिशु मंदिर में आएंगे। नगर निगम ने उनके संभावित रूट पर रविवार देर रात तक साफ-सफाई और रंगाई -पुताई का कार्य किया। कार्यक्रम स्थल के पास नाला निर्माण के चलते एक माह से नाले की सिल्ट पड़ी थी। नगर निगम ने 24 घंटे में उसे साफ कर दिया।



माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुलिस लाइन से हापुड़ चुंगी होते हुए नेहरू नगर के सरस्वती शिशु मंदिर पहुंचेंगे। वहीं कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वह राजनगर एक्सटेंशन वाला रूट से होते हुए जाएंगे। हालांकि अभी उनके रूट की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे में नगर निगम ने उनके संभावित रूट पर तैयारी पूरी कर ली है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नाले और सड़कें की गई चका-चक साफ हापुड़ रोड पर पेड़ों की ट्रीमिंग की गई। ग्रीन बेल्ट को दुरुस्त किया गया। निगम ने कार्यक्रम स्थल के पास रविवार नाला और सड़क के बीच इंटरलाकिंग टाइल लगाने का कार्य किया। डिवाइडर की रेलिंग और फुटपाथ की दीवार पर रंगाई-पुताई की गई। सड़क पर गमले रखे गए। कार्यक्रम स्थल के पास नाले का निर्माण कार्य चल रहा है।