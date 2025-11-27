CM Yogi in Ghaziabad: आज मुरादनगर में होंगे मुख्यमंत्री योगी, जमीन से आसमान तक पुलिस रखेगी निगरानी

संवाद सहयोगी, मुरादनगर। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बृहस्पतिवार को मुरादनगर के तरुण सागर तीर्थ में नवनिर्मित गुफा मंदिर का उद्घाटन करने के लिए आएंगे। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस जमीन से लेकर आसमान की निगरानी कर रही है। पुलिस आयुक्त जे रविंद्र गौड़ और डीएम रविंद्र मांदड़ ने बुधवार को कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

तरुण सागर तीर्थ में एक गुफा मंदिर बनाया गया है। पांच दिवसीय भगवान महोत्सव के तहत आज गुफा मंदिर का उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बृहस्पतिवार को तरुण सागर तीर्थ आकर मंदिर का उद्घाटन करेंगे। करीब साढ़े 10 बजे उनके आने की संभावना है। कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पुलिस आयुक्त जे रविंद्र गौड़ और डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ बुधवार को मुरादनगर पहुंचे।

दोनों अधिकारियों ने कार्यक्रम के दौरान यातायात प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग से लेकर श्रद्धालुओं की आवाजाही तक सभी बिंदुओं का जायजा लिया। इस दौरान मातहतों को जरूरी निर्देश भी दिये। इसके अलावा इसके अलावा एनएसजी व फील्ड यूनिट टीम ने कार्यक्रम स्थल पर रिहर्सल भी किया। मुख्यमंत्री के आगमन के तहत आईटीएस कालेज के परिसर में हैलीपेड बनाया गया है।

मुख्यमंत्री कार से कालेज से कार्यक्रम स्थल तक आएंगे। मुख्यमंत्री के आगमन से दस मिनट पहले ही दिल्ली मेरठ मार्ग पर वाहनों का आवागमन बंद कर दिया जाएगा। हैलीपेड व कार्यक्रम स्थल पर एनएसजी कमांडो ने डेरा डाल दिया है।