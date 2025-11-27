Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    CM Yogi in Ghaziabad: आज मुरादनगर में होंगे मुख्यमंत्री योगी, जमीन से आसमान तक पुलिस रखेगी निगरानी

    By Vijay Bhushan Tyagi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 10:19 AM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुरादनगर के तरुण सागर तीर्थ में गुफा मंदिर का उद्घाटन करेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर, पुलिस जमीन से आसमान तक निगरानी रख रही है। पुलिस आयुक्त और डीएम ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। कई क्षेत्रों को रेड जोन घोषित किया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फाइल फोटो।

    संवाद सहयोगी, मुरादनगर। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बृहस्पतिवार को मुरादनगर के तरुण सागर तीर्थ में नवनिर्मित गुफा मंदिर का उद्घाटन करने के लिए आएंगे। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस जमीन से लेकर आसमान की निगरानी कर रही है। पुलिस आयुक्त जे रविंद्र गौड़ और डीएम रविंद्र मांदड़ ने बुधवार को कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तरुण सागर तीर्थ में एक गुफा मंदिर बनाया गया है। पांच दिवसीय भगवान महोत्सव के तहत आज गुफा मंदिर का उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बृहस्पतिवार को तरुण सागर तीर्थ आकर मंदिर का उद्घाटन करेंगे। करीब साढ़े 10 बजे उनके आने की संभावना है। कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पुलिस आयुक्त जे रविंद्र गौड़ और डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ बुधवार को मुरादनगर पहुंचे।

    दोनों अधिकारियों ने कार्यक्रम के दौरान यातायात प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग से लेकर श्रद्धालुओं की आवाजाही तक सभी बिंदुओं का जायजा लिया। इस दौरान मातहतों को जरूरी निर्देश भी दिये। इसके अलावा इसके अलावा एनएसजी व फील्ड यूनिट टीम ने कार्यक्रम स्थल पर रिहर्सल भी किया। मुख्यमंत्री के आगमन के तहत आईटीएस कालेज के परिसर में हैलीपेड बनाया गया है।

    मुख्यमंत्री कार से कालेज से कार्यक्रम स्थल तक आएंगे। मुख्यमंत्री के आगमन से दस मिनट पहले ही दिल्ली मेरठ मार्ग पर वाहनों का आवागमन बंद कर दिया जाएगा। हैलीपेड व कार्यक्रम स्थल पर एनएसजी कमांडो ने डेरा डाल दिया है।

    इसके अलावा मुरादनगर के अलावा मसूरी, वेव सिटी, मधुबन बापूधाम,सिहीनी गेट, नंदग्राम, कौशांबी और साहिबाबाद क्षेत्र को अस्थाई रेड जोन और नो ड्रोन में बदल दिया है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के उड़न यंत्र और बैलून आदि के प्रयोग के प्रयोग पर पाबंदी होगी।

    यह भी पढ़ें- Ghaziabad Traffic Diversion: आज गाजियाबाद आ रहे हैं CM योगी, दिल्ली-मेरठ मार्ग पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन