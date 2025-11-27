Ghaziabad Traffic Diversion: आज गाजियाबाद आ रहे हैं CM योगी, दिल्ली-मेरठ मार्ग पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन
Ghaziabad Traffic Diversion मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गाजियाबाद आगमन के कारण दिल्ली-मेरठ मार्ग पर आज ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। यातायात परिवर्तन मुख्यमंत्री के दौरे के कारण किया गया है।
संवाद सहयोगी, गाजियाबाद। मुरादनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन के चलते दिल्ली मेरठ मार्ग पर ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होने तक दिल्ली मेरठ मार्ग पर मुरादनगर में वाहनों के चलने पर रोक रहेगी। मुरादनगर स्थित तरूण सागर जैन तीर्थ में आज गुफा मंदिर का उद्घाटन होना है।
मंदिर के उद्घाटन के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुरादनगर आएंगे। मुख्यमंत्री के आगमन के चलते आज दिन में दिल्ली मेरठ मार्ग पर ट्रैफिक डाईवर्ट रहेगा। दिल्ली मेरठ मार्ग पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा।
कब तक रहेगा डायवर्जन?
पुलिस के मुताबिक, दिल्ली से मेरठ की ओर जाने वाले वाहन ईस्टरन पेरिफेरल एक्सप्रेस वे होकर जाएंगे। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर कुंडली पलवल की ओर से आने वाले वाहनों पर पाबंदी रहेगी। वहीं, मेरठ से दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन भोजपुर से निकलकर एक्सप्रेस वे से होते हुए अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे। उपरोक्त पाबंदी सुबह आठ से लेकर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होने तक लागू रहेगी।
बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ जिस गुफा मंदिर का उद्घाटन करने आज गाजियाबाद आ रहे हैं उसका निर्माण 100 दिन में किया गया है। पुलिस प्रशासनिक स्तर पर तैयारी पूरी हो चुकी है। सीएम के आने पर क्षेत्र में डायवर्जन रहेगा। करीब बीस मिनट तक कार्यक्रम में सीएम के रहने की उम्मीद है। आईटीएस कॉलेज में हवाई पट्टी बनाई गई है, यहां से कार से सीएम कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे।
🚦TRAFFIC ADVISORY POLICE COMMISSIONERATE GHAZIABAD🚦👇@Uppolice@uptrafficpolice@UPGovt@dgpup pic.twitter.com/GUBV54FT5X— Ghaziabad Traffic Police (@Gzbtrafficpol) November 5, 2024
