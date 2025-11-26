Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीएम योगी 27 नवंबर को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करेंगे निरीक्षण, मेदांता सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का करेंगे उद्घाटन

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 08:52 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 नवंबर को गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और दिल्ली का दौरा करेंगे। वे गाजियाबाद में भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में शामिल होंगे, जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे, और नोएडा में मेदांता सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली में वाईपीओ गोल्ड के साथ उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक भी निर्धारित है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली के भारत मंडपम में रहेंगे सीएम योगी वाई.पी.ओ. गोल्ड के साथ करेंगे बैठक 

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय दौरे पर 27 नवंबर को गाजियाबाद पहुंचेंगे। यहां से वो गौतमबुद्ध नगर और दिल्ली भी जाएंगे। सीएम योगी के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। सीएम योगी इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद में भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति, मंदिर स्थापना कार्यक्रम में होंगे शामिल
    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले 10:55 बजे गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद वो यहां से आईटीएस कॉलेज, मुरादनगर हेलीपैड जाएंगे। यहां से सीएम योगी कार द्वारा 11.20 बजे मुरादनगर में कार्यक्रम स्थल तरुण सागर तीर्थ जाएंगे। सीएम यहां 11.20 बजे से 12.20 बजे के बीच भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति और मंदिर स्थापना कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे।

    नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करेंगे निरीक्षण
    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12.50 बजे गौतमबुद्ध नगर के जेवर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां सीएम योगी 12.50 से 13.50 के बीच जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।

    नोएडा में मेदांता सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का करेंगे उद्घाटन
    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 14.35 बजे नोएडा के सेक्टर 113 के हेलीपैड पहुंचेंगे। सीएम योगी 14.50 बजे से 15.40 बजे के बीच मेदांता सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद सीएम योगी कार द्वारा 16.10 बजे दिल्ली के भारत मंडपम जाएंगे। यहां वो 16.15 बजे से 17.30 बजे तक रहेंगे। यहां सीएम योगी वाई.पी.ओ. गोल्ड के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद सीएम योगी 18.05 बजे गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे।