Ghaziabad News: 12 नवंबर से लापता कामगार का मिला कंकाल, कपड़ों से हुई पहचान; परिवार में मचा कोहराम
गाजियाबाद के मोदीनगर में 12 नवंबर से लापता एक कामगार का कंकाल मोदीपोन फैक्ट्री परिसर में मिला। पुलिस ने संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। मृतक की पहचान अनिल कुमार के रूप में हुई है। पुलिस हत्या के कारणों की जांच कर रही है और जल्द ही मामले का पर्दाफाश करने का दावा कर रही है।
जागरण संवाददाता, मोदीनगर (गाजियाबाद)। गाजियाबाद के मोदीनगर में। हापुड़ रोड पर बंद पड़ी मोदीपोन फैक्ट्री में झाड़ियों के बीच सोमवार दोपहर कामगार का कंकाल मिला। कामगार 12 नवंबर से लापता था। कपड़ों से उसकी शिनाख्त हुई। पुलिस ने संदेह के आधार पर कामगार के साथी को हिरासत में लिया, जिसकी निशानदेही पर शव बरामद हुआ।
वहीं, अंदेशा है कि साथी ने ही हत्या की है। मौके पर पहुंचीं फोरेसिंक टीम ने जरूरी साक्ष्य जुटाए। शव की डीएनए जांच कराने की पुलिस तैयारी में है। पुलिस जल्द घटना का पर्दाफाश कर सकती है।
मोदीनगर के गदाना गांव के 38 वर्षीय अनिल कुमार कामगार थे। पत्नी कविता व तीन बच्चों के साथ रहते थे। 12 नवंबर की सुबह काम पर जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन रात तक भी नहीं लौटे। परिजनों ने हर जगह पता किया लेकिन, सुराग नहीं लगने पर 13 नवंबर को अनिल के भाई राजू ने थाने में तहरीर दी। पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर तभी से अनिल की तलाश में जुटी थी।
पुलिस ने मुनेअुल इनपुट पर काम करते हुए एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। उससे पूछताछ की, जिसकी निशानदेही पर सोमवार को मोदीपोन फैक्ट्री परिसर में झाड़ियों के बीच अनिल का कंकाल मिला। खोपड़ी, पसलियां समेत अलग-अलग अंगों की हड्डियां मौके से बरामद हुईं। पास में ही कपड़े पड़े थे।
पुलिस ने मौके पर अनिल के परिजनों को बुलाया। उन्होंने वे कपड़े अनिल के बताए। ऐसे में यह स्पष्ट हुआ कि अनिल की हत्या कर शव यहां ठिकाने लगाया गया। मौके पर एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना पहुंचे और जरूरी जानकारी ली। फोरेसिंक टीम भी मौके पर पहुंचीं और जरूरी साक्ष्यों को जुटाया। अभी हत्या के पीछे की वजह साफ नहीं है। पुलिस तमाम एंगलों पर काम कर रही है। हिरासत में संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है।
अंदेशा जताया जा रहा है कि शराब पीने के दौरान हुए विवाद में हत्या की गई है। लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं है। कामगार की मौत के बाद उनके परिजन व ग्रामीण मोदीपोन चौकी पर पहुंचे और पर्दाफाश की मांग को लेकर हंगामा किया। पुलिस ने किसी तरह उन्हें समझाकर शांत किया। अनिल की कमाई से ही परिवार का पालन होता था। अब अनिल की मौत के बाद परिवार के सामने आर्थिक तंगी भी खड़ी हो गई है।
पुलिस गुमशुदगी को हत्या की धाराओं में तरमीम करने की तैयारी में है। मामले में एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना ने बताया कि मामले में गंभीरता से छानबीन की जा रही है। सभी पहलुओं पर काम किया जा रहा है। जल्द घटना का पर्दाफाश किया जाएगा।
