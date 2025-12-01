Ghaziabad News: 12 नवंबर से लापता कामगार का मिला कंकाल, कपड़ों से हुई पहचान; परिवार में मचा कोहराम

जागरण संवाददाता, मोदीनगर (गाजियाबाद)। गाजियाबाद के मोदीनगर में। हापुड़ रोड पर बंद पड़ी मोदीपोन फैक्ट्री में झाड़ियों के बीच सोमवार दोपहर कामगार का कंकाल मिला। कामगार 12 नवंबर से लापता था। कपड़ों से उसकी शिनाख्त हुई। पुलिस ने संदेह के आधार पर कामगार के साथी को हिरासत में लिया, जिसकी निशानदेही पर शव बरामद हुआ।

वहीं, अंदेशा है कि साथी ने ही हत्या की है। मौके पर पहुंचीं फोरेसिंक टीम ने जरूरी साक्ष्य जुटाए। शव की डीएनए जांच कराने की पुलिस तैयारी में है। पुलिस जल्द घटना का पर्दाफाश कर सकती है।



मोदीनगर के गदाना गांव के 38 वर्षीय अनिल कुमार कामगार थे। पत्नी कविता व तीन बच्चों के साथ रहते थे। 12 नवंबर की सुबह काम पर जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन रात तक भी नहीं लौटे। परिजनों ने हर जगह पता किया लेकिन, सुराग नहीं लगने पर 13 नवंबर को अनिल के भाई राजू ने थाने में तहरीर दी। पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर तभी से अनिल की तलाश में जुटी थी।

पुलिस ने मुनेअुल इनपुट पर काम करते हुए एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। उससे पूछताछ की, जिसकी निशानदेही पर सोमवार को मोदीपोन फैक्ट्री परिसर में झाड़ियों के बीच अनिल का कंकाल मिला। खोपड़ी, पसलियां समेत अलग-अलग अंगों की हड्डियां मौके से बरामद हुईं। पास में ही कपड़े पड़े थे।

पुलिस ने मौके पर अनिल के परिजनों को बुलाया। उन्होंने वे कपड़े अनिल के बताए। ऐसे में यह स्पष्ट हुआ कि अनिल की हत्या कर शव यहां ठिकाने लगाया गया। मौके पर एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना पहुंचे और जरूरी जानकारी ली। फोरेसिंक टीम भी मौके पर पहुंचीं और जरूरी साक्ष्यों को जुटाया। अभी हत्या के पीछे की वजह साफ नहीं है। पुलिस तमाम एंगलों पर काम कर रही है। हिरासत में संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है।