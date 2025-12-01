Ghaziabad News: एक ही प्लॉट को दो अलग-अलग व्यक्तियों को बेचा, प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज

संवाद सहयोग, लोनी (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में लोनी थाना क्षेत्र की करतार नगर कॉलोनी में एक प्लॉट काे धोखाधड़ी कर अलग-अलग दो व्यक्तियों को बेच दिया गया। पीड़ित ने मामले में प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

हरियाणा सोनीपत के गांव करेवडी निवासी अनिल कुमार ने दो वर्ष पूर्व दिल्ली दल्लूपुरा वसुंधरा एनक्लेव निवासी मुकेश कुमार से करीब 28 लाख रुपये में डेढ़ सौ वर्ग गज का प्लॉट खरीदा था।

उन्होंने बताया कि प्लॉट खरीदने के बाद रजिस्ट्री करा ली थी। कुछ दिन पहले वह प्लॉट में निर्माण कार्य कराने के लिए गए तो देखा कि प्लॉट पर किसी के द्वारा चार दीवारी की जा चुकी थी। उन्होंने मामले की जानकारी की तो पता चला कि प्रॉपर्टी डीलर ने लोनी थाना क्षेत्र के सिरौली गांव निवासी योगेंद्र को भी बैनामा कर रखा है। जिस पर उन्हें अपने साथ हुई धोखाधड़ी का पता चला।