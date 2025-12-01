गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा, पुल की रेलिंग तोड़ नीचे गिरी तेज रफ्तार कार; एक की मौत

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। हापुड़ रोड पर सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां सिहानी गेट थाने के सामने एक तेज रफ्तार कार रेलिंग तोड़कर नीचे गिर गई। हादसे में एक युवक की मौत की सूचना है। हादसा पुराने बस अड्डे से हापुड़ चुंगी जाने वाली लेन पर हुआ। पुलिस का कहना है कि हादसा तड़के करीब चार बजे हुआ है। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह रेलिंग तोड़ने के बाद करीब 20 मीटर दूर जाकर गिरी है।

अज्ञात वाहन की चपेट में आकर युवक की मौत उधर, अन्य घटना में मुरादनगर थाना क्षेत्र में शनिवार रात को पाइपलाइन मार्ग पर हुए हादसे में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई। मृतक के स्वजन ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस वाहन चालक की तलाश कर रही है। थाना क्षेत्र की महजनान कालोनी में सुरेश कुमार अपने परिवार के साथ रहते हैं।

शनिवार रात को उनका 30 वर्षीय पुत्र नीरज उर्फ मोनू किसी काम के चलते पाइनलाइन मार्ग की ओर गया था। देर रात साढ़े दस बजे वह मकरेडा की ओर आते एक तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आ गया। हादसे मे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। अज्ञात वाहन चालक मौके से भाग निकलने में कामयाब हो गया।