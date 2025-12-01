गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा, पुल की रेलिंग तोड़ नीचे गिरी तेज रफ्तार कार; एक की मौत
गाजियाबाद में एक दर्दनाक हादसे में, एक तेज रफ्तार कार पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे गिर गई। इस दुर्घटना में कार सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। हापुड़ रोड पर सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां सिहानी गेट थाने के सामने एक तेज रफ्तार कार रेलिंग तोड़कर नीचे गिर गई। हादसे में एक युवक की मौत की सूचना है।
हादसा पुराने बस अड्डे से हापुड़ चुंगी जाने वाली लेन पर हुआ। पुलिस का कहना है कि हादसा तड़के करीब चार बजे हुआ है। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह रेलिंग तोड़ने के बाद करीब 20 मीटर दूर जाकर गिरी है।
अज्ञात वाहन की चपेट में आकर युवक की मौत
उधर, अन्य घटना में मुरादनगर थाना क्षेत्र में शनिवार रात को पाइपलाइन मार्ग पर हुए हादसे में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई। मृतक के स्वजन ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस वाहन चालक की तलाश कर रही है। थाना क्षेत्र की महजनान कालोनी में सुरेश कुमार अपने परिवार के साथ रहते हैं।
शनिवार रात को उनका 30 वर्षीय पुत्र नीरज उर्फ मोनू किसी काम के चलते पाइनलाइन मार्ग की ओर गया था। देर रात साढ़े दस बजे वह मकरेडा की ओर आते एक तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आ गया। हादसे मे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। अज्ञात वाहन चालक मौके से भाग निकलने में कामयाब हो गया।
हादसे की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने मृतक के स्वजन को हादसे के बारे में सूचित किया। युवक की मौत के बारे में पता चलने पर उसके स्वजन का बुरा हाल हो गया। मृतक के पिता ने वाहन चालक के खिलाफ शिकायत की है। पुलिस अज्ञात वाहन चालक की तलाश कर रही है।
