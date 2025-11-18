मौसम विभाग का अनुमान: अगले दो दिन मंडराते रह सकते हैं बादल; तीन डिग्री बढ़ा न्यूनतम तापमान
मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों तक बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में तीन डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है। तापमान में यह बदलाव मौसम के बदलते मिजाज का संकेत है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। बीते दो दिन से चल रही गिरावट के बाद मंगलवार को न्यूनतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस बढोतरी दर्ज की गई। सुबह सवेरे से हल्की धूप निकली रहने के बाद शाम को जल्दी ही सर्दी महसूस होने लगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिन तापमान में एक दो डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी हो सकती है। हल्के बादल मंडराते रह सकते हैं।
बीते दो दिन से लगातार तापमान में गिरावट आ रही थी। तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक पहुंच गया था। सोमवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचने की वजह सुूूबह सवेरे ज्यादा सर्दी महसूस हुई थी।
इसके बाद दोपहर में धूप रहने की वजह से मौसम सामान्य रहा। फिर शाम को भी जल्दी ही सर्दी महसूस होने लगी थी। मंगलवार को न्यूनतम तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस बढोतरी दर्ज की गई। जिससे सर्दी उतनी ज्यादा महसूस नहीं हुई।
न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा अधिकतम छह किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली। वातावरण में आर्द्रता 59 प्रतिशत दर्ज की गई।
मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिन आसमान में हल्के बादल मंडराते रह सकते हैं। तापमान में एक दो डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी के आसार हैं।
बुधवार को न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा अधिकतम तीन किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चलेगी। वातावरण में आर्द्रता 49 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
