मौसम विभाग का अनुमान: अगले दो दिन मंडराते रह सकते हैं बादल; तीन डिग्री बढ़ा न्यूनतम तापमान

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। बीते दो दिन से चल रही गिरावट के बाद मंगलवार को न्यूनतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस बढोतरी दर्ज की गई। सुबह सवेरे से हल्की धूप निकली रहने के बाद शाम को जल्दी ही सर्दी महसूस होने लगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिन तापमान में एक दो डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी हो सकती है। हल्के बादल मंडराते रह सकते हैं।

बीते दो दिन से लगातार तापमान में गिरावट आ रही थी। तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक पहुंच गया था। सोमवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचने की वजह सुूूबह सवेरे ज्यादा सर्दी महसूस हुई थी।