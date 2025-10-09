‘रावलपिंडी चिकन टिक्का’ से ‘बालाकोट तिरामिसु’ तक, वायरल मेन्यू ने मचाई हलचल, IAF ने कहा...

आशुतोष गुप्ता, साहिबाबाद। भारतीय वायुसेना के 93वें स्थापना दिवस के मौके पर एक कथित “एयरफोर्स मेन्यू कार्ड” इंटरनेट मीडिया पर जमकर प्रसारित हुआ। इस मेन्यू में उन पाकिस्तान में तबाह हुए एयरबेस व आतंकी ठिकानों के नामों पर व्यंजनों की लिस्ट बनाई गई जिन पर आपरेशन सिंदूर व बालाकोट एयर स्ट्राइक में कार्रवाई की गई।

सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद लोगों में इस मेन्यू को लेकर शोर मच गया। मेन्यू ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा और लोगों ने कहा ये भी बढ़िया है। जारी मेन्यू में रावलपिंडी चिकन टिक्का से लेकर बालाकोट तिरामिसु समेत अन्य के नाम पर व्यंजनों का जिक्र है। हालांकि, भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने इस मेन्यू का खंडन किया है।

भारतीय वायुसेना ने बुधवार को अपने 93 वर्ष पूरे किए। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर इस अवसर पर परेड व प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस बड़े कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एयर चीफ मार्शल एपी सिंह व थल और जल सेना के अध्यक्ष भी शामिल हुए थे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय वायुसेना प्रमुुख ने कहा था कि वायुसेना के जवानों ने स्वदेशी हथियारों से पाकिस्तान को चार दिन में धूल चटा दी थी। भारतीय वायुसेना ने दुश्मनों के ठिकानों पर सटीक प्रहार किए और भारतीय वायुसेना का हिस्सा होना उनके लिए गर्व की बात है। कार्यक्रम में अदम्य साहस, शौर्य का परिचय देने वाले 97 जवानों को सम्मानित किया गया।

इसमें पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद सेना द्वारा किए गए आपरेशन सिंदूर में शौर्य दिखाने वाले जवान भी शामिल रहे। इसी बीच बृहस्पतिवार को इंटरनेट मीडिया एक ‘मेन्यू कार्ड’ तेजी से प्रसारित होने लगा। जिसमें भारतीय वायुसेना का लोगो लगा था और उस पर लिखा था “93 इयर्स आफ इंडियन एयरफोर्स”। इस कथित मेन्यू कार्ड ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खूब खींचा और उन्होंने जमकर प्रतिक्रिया भी दी।

दिलचस्प और चौंकाने वाले नाम इस कथित मेन्यू में कई दिलचस्प और चौंकाने वाले नाम शामिल किए गए थे। इनमें रावलपिंडी चिकन टिक्का मसाला, रफीकी रारा मटन, बहावलपुर नान, बालाकोट तिरामिसु, मुरीदके मीठा पान, मुजफ्फराबाद कुल्फी फालूदा, सरगोदा दाल मखनी, जैकोबाबाद मेवा पुलाव और सुक्कुर शाम-सवेरा कोफ्ता का नाम शामिल था।



हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर था ये मेन्यू फ्रूट चाट, समौसे, ढोकला, केक, बिस्किट, बर्फी, पैटीज, मीठी लस्सी, नमकीन लस्सी, चाय, काफी, पानी, पटेटो कटलेट व अन्य शाकाहारी व्यंजन सोशल मीडिया पर यूजर्स ने दी मजेदार प्रतिक्रियाएं इन नामों को देखकर इंटरनेट मीडिया यूजर्स ने मजेदार प्रतिक्रियाएं दीं। कई लोगों ने लिखा कि यह “ऑपरेशन सिंदूर” का व्यंग्यात्मक जश्न है। तो कुछ ने इसे वायुसेना के शौर्य का रचनात्मक रूप बताया। वहीं, कुछ यूजर्स ने इसे अनुचित और भ्रामक कहा। कुछ लोगों ने कहा कि यह एआई तकनीक से बनाया गया मेन्यू है तो कुछ यूजर्स में आपस में बहस भी छिड़ी।