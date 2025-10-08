ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी हथियारों से पाकिस्तान को चार दिन में धूल चटाई: एयर चीफ मार्शल एपी सिंह

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर बुधवार को सक्षम, सशक्त आत्मनिर्भर थीम पर वायु सेना का 93वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में वीरगाथा लिखने वाले वायु योद्धाओं को स्थापना दिवस समर्पित किया। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि एयर चीफ स्टाफ के तौर पर यहां होना मेरे लिए सम्मान की बात है।

मुझे गर्व है कि मैं आज ऐसी वायु सेना का हिस्सा हूं, जो तकनीक और क्षमता में संसार की अग्रिम वायु सेनाओं में से एक है। एक ऐसी वायु सेना, जिसने हर संकट में आगे बढ़कर चुनौतियों का सामना किया और जिसका हर वायु योद्धा देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। हमारे वायु वीरों ने हर युग में इतिहास रचा है।

वर्ष 1947 में कश्मीर की रक्षा, 1965 में आकाश से प्रहार, 1971 में एक नए राष्ट्र की रचना, 1999 में कारगिल में अदम्य साहस, 2019 में बालाकोट में आतंकियों का नाश और इस वर्ष ऑपरेशन सिंदूर में मात्र चार दिनों में शत्रु पर विजय, भारतीय वायु सेना ने हर मुकाम पर सामर्थ्य और वीरता का उदाहरण पेश करते हुए तिरंगे की आन और शान की हिफाजत की है।

स्वदेशी हथियारों के दम पर पाकिस्तान के मंसूबों को धराशायी किया। ऑपरेशन सिंदूर इस बात का उदाहरण कि कैसे समर्पण, नियमित अभ्यास, सावधानी पूर्वक, योजनाबद्ध तरीके से कुछ दिनों में ही बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि जहां हमारे पराक्रम ने देश की सीमाओं को सुरक्षित रखा है और दुश्मनों को उनकी जगह दिखाई है।

वहीं, सेना के हौसले और कौशल ने लोगों में विश्वास बढ़ाया है। हम न केवल आसमान के रक्षक हैं बल्कि राष्ट्र्र के अरमानों के संरक्षक भी हैं। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि देश में आपदा के समय वायु योद्धाओं ने आगे बढ़कर काम किया।

असम, सिक्कम, हिमाचल प्रदेश में आपदा के समय राहत काम में वायु योद्धा जुटे। इसके अलावा अन्य देशों संकट के समय में भारतीयों को निकालने से लेकर म्यांमार, लाओस, वियतनाम और केन्या जैसे देशों में आपदा के समय सहयोग किया।

परेड में कदमताल के साथ दिखा भारतीय सेना का शौर्य वायुसेना के 93वें स्थापना दिवस पर चीफ आफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी के साथ पूर्व वायु सेना प्रमुख अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इसके बाद वायु शक्ति की जोशीली धुन के साथ वायु सैनिकों ने परेड निकाली।

परेड कमांडर ग्रुप कैप्टन चेतन प्रदीप देशपांडे ने तीनों सेनाओं के बैंड के साथ परेड को कराया। एयर चीफ मार्शल स्थापना दिवस में विंटेज 1967 फोर्ड सैलून कार से पहुंचे। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। वायु योद्धाओं ने परेड के दौरान एयर चीफ मार्शल को सलामी दी। जोश से भरे माहौल में तालियों की गड़गड़ाहट से सैनिक परिवारों ने परेड का खड़े होकर उत्साह बढ़ाया। इसके बाद अद्वैत टोली ने रायफल से हैरतअंगेज करतब कर अपनी शक्ति का परिचय दिया।