Delhi Weather: एक सप्ताह तक गुल खिलाएगा दिल्ली-NCR का मौसम, IMD ने दिया बड़ा अपडेट

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मौसमी उतार-चढ़ाव के बीच हल्की ठंड का एहसास हो रहा है, लेकिन दो दिन में तापमान फिर से बढ़ने लगेगा। एक हफ्ते के अंदर दिन का तापमान 35 डिग्री के आसपास पहुँच जाएगा। इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा, आसमान साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी।

बुधवार को दिन भर सूरज और बादलों के बीच लुका-छिपी चलती रही। हालांकि, बारिश दर्ज नहीं की गई। अधिकतम तापमान सामान्य से 7.7 डिग्री कम 26.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.7 डिग्री कम 20.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आर्द्रता का स्तर 100 से 73 प्रतिशत के बीच रहा।

सबसे कम अधिकतम तापमान पालम में 25.0 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम न्यूनतम तापमान रिज में 17.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि गुरुवार को आसमान साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 31 और 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। 14-15 अक्टूबर तक पूरे राज्य में यही मौसम बना रहेगा। हालांकि, इस दौरान तापमान में थोड़ी वृद्धि होगी। अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री तक पहुँच जाएगा।