45 मिनट तक चली CM योगी की बैठक, SIR को लेकर मेरठ मंडल के जनप्रतिनिधियों को दिए सख्त निर्देश

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। चुनाव आयोग के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है। मेरठ मंडल में एसआईआर की क्या स्थिति है, इसकी समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को गाजियाबाद के नेहरू नगर स्थित दुर्गावती हेमराज टाह सरस्वती विद्या मंदिर में पहुंचे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने मेरठ मंडल के सभी जिलाध्यक्षओं, महानगर अध्यक्षों के साथ ही विधायकों और विधानसभा क्षेत्र के संयोजकों सह संयोजकों से कहा कि एसआईआर कार्यक्रम को गंभीरता से लें, किसी भी सूरत में पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल होने से रहने न पाए और फर्जी वोटर का नाम मतदाता सूची में बाहर होना चाहिए, यह सुनिश्चित करना पार्टी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है।

सीएम ने लगभग 45 मिनट तक बैठक की और मेरठ मंडल के प्रत्येक जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर कार्यक्रम के आंकड़े खुद ही बैठक में सामने रखे। साहिबाबाद सहित अन्य ऐसे विधानसभा क्षेत्र जहां पर गणना प्रपत्र कम जमा हो रहे हैं, वहां की स्थिति पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा।



सीएम ने कहा कि पार्टी के बूथ लेवल एजेंट तक यह संदेश स्पष्ट तौर पर पहुंचा दिया जाए कि एसआईआर को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग ने जो अभियान चलाया है, इसे सिर्फ चुनाव आयोग का नहीं बल्कि भाजपा संगठन का कार्य भी समझें। इसके तहत यह भी ध्यान दिया जाए कि जो नवविवाहिताएं हैं, उनका नाम मतदाता सूची में जरूर जुड़े। जो मतदाता अनुपस्थित श्रेणी में आ रहे हैं, उनके बारे में पता किया जाए और यदि कोई जानकारी के अभाव में अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए अब तक फार्म भरकर जमा नहीं कर सका है तो उसकी मदद फार्म भरकर जमा कराने में करें।