    'नाबालिग बेटी के लिए लिखीं गंदगी बातें, मुझे धमकाया...', हरियाणवी सिंगर उत्तर कुमार के खिलाफ एक और एफआईआर

    By Vinit Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 08:06 PM (IST)

    गाजियाबाद में हरियाणवी सिंगर उत्तर कुमार के खिलाफ दुष्कर्म पीड़िता की वकील को धमकाने का मामला दर्ज हुआ है। वकील का आरोप है कि केस की पैरवी करने पर उन्हें धमकियां मिल रही हैं, गालियां दी जा रही हैं और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं। वकील ने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। हरियाणवी सिंगर उत्तर कुमार के खिलाफ गाजियाबाद में एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तर कुमार के खिलाफ दुष्कर्म का केस करनी वाली पीड़िता की वकील ने धमकाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है।

    वकील का आरोप है कि केस की पैरवी शुरू होने के बाद से ही उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं और उन पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। वकील का आरोप है कि फोन पर उत्तर कुमार के कुछ सहयोगियों ने गालियां दीं और अभद्र भाषा का प्रयोग किया।

    उनसे कहा गया कि वह पीड़िता की ओर से पैरवी न करें और केस वापस ले लें। विरोध करने पर उन्हें चेतावनी दी गई कि यदि वह कोर्ट से बाहर कहीं दिखाई दीं, तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। शिकायत में यह भी उल्लेख है कि सात नवंबर को जब वकील दुष्कर्म केस से जुड़े कार्य में कोर्ट परिसर में मौजूद थीं, तभी उन्हें धमकी भरे काॅल मिले।

    इंटरनेट मीडिया प्लेटफाॅर्म पर एक अकाउंट से महिला वकील के लिए अभद्र टिप्पणी की गई हैं। इन पोस्ट में उनके परिवार, यहां तक कि उनकी नाबालिग बेटी का जिक्र करते हुए अभद्र बातें लिखी गईं। एडवोकेट का कहना है कि लगातार मिल रही धमकियों से उन्हें और उनके परिवार को खतरा है।

    उन्हें आशंका है कि उत्तर कुमार या उनके सहयोगी उनके साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। मालूम हो कि उत्तर कुमार के खिलाफ शालीमार गार्डन थाने में एक युवती ने दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था।

    पुलिस द्वारा कार्रवाई में ढिलाई बरतने से नाराज होकर युवती ने लखनऊ में सीएम आवास पर आत्मदाह का प्रयास किया था। इसके बाद पीड़ित ने उत्तर कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में उत्तर कुमार कोर्ट से जमानत पर बाहर हैं।

    कविनगर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच और साक्ष्यों के आधार पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।


    - सूर्यबली मौर्य, एसीपी कविनगर