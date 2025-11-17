गाजियाबाद में पत्नी पर चाकू से किया हमला, 4 साल से पति से अलग रह रही थी महिला

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। लोहिया नगर में सोमवार सुबह शराब ठेके के पास एक महिला पर उसके पति द्वारा चाकू से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता घूकना निवासी 30 वर्षीय सीमा अपने दो बच्चों और बेटी अंशु के साथ रहती हैं और आरडीसी में चाय बनाने का काम करती हैं।

सीमा की शादी 2011 में दादरी निवासी रमेश भाटी से हुई थी। सीमा का आरोप है कि पति कई वर्षों से कोई काम नहीं करता और लगातार मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना देता रहा। इसी वजह से वह पिछले चार साल से अपनी मां मीना देवी के साथ रह रही हैं। चार साल पहले सीमा ने महिला थाने में दहेज उत्पीड़न और मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था।

पीड़िता के अनुसार सोमवार सुबह रमेश भाटी अपने साथी के साथ बाइक पर आया और पहले केस वापस लेने का दबाव बनाया। विरोध करने पर सीमा से मारपीट की और चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।

हमले के बाद घायल अवस्था में चीख सुनकर नगर निगम के सफाईकर्मी मौके पर पहुंचे और उन्होंने सीमा को तुरंत लोहिया नगर स्थित नागर अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला एमएमजी अस्पताल भेज दिया गया।