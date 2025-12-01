UPSC EPFO Exam: गाजियाबाद में 65% ने छोड़ी ईपीएफओ की परीक्षा, परीक्षार्थियों को कठिन लगे अंग्रेजी के प्रश्न 

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा रविवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) प्रवर्तन अधिकारी, लेखा अधिकारी और सहायक निधि आयुक्त पदों के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा कराई गई। परीक्षा के लिए जिले में कुल 31 केंद्र बनाए गए थे। सभी केंद्रों पर शांति पूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न हो गई।

परीक्षार्थियों का कहना है कि पेपर ज्यादा समय लेने वाला लंबा लगा। बाकी अंग्रेजी का पार्ट कुछ कठिन था। जिले में परीक्षा के लिए 31 केंद्रों पर एक पाली में हुई परीक्षा के लिए 14,114 अभ्यर्थियों का सेंटर था। इनमें से 4,891 ने परीक्षा दी और बाकी 9,223 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।

इस तरह जिले में कुल 34.65 ने परीक्षा दी। बाकी 65.35 प्रतिशत अभ्यर्थी परीक्षा से अनुपस्थित रहे। कड़ी जांच के बाद परीक्षार्थियों को केंद्र पर प्रवेश दिया गया। परीक्षार्थियों के बैग, मोबाइल, ब्लूटुथ, ज्योमैट्री बाक्स आदि बाहर ही रखवा लेने के बाद ही अंदर जाने दिया गया। दो घंटे की परीक्षा का समय सुबह 9.30 बजे से 11.30 तक का था।