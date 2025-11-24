UPSC EPFO Admit Card 2025: यूपीएससी कभी भी जारी सकता है ईपीएफओ भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड, एग्जाम इस डेट में

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूपीएससी ईपीएफओ एनफोर्समेंट ऑफिसर (EO)/ एकाउंट ऑफिसर्स (AO), असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर (APFC) पदों के लिए परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर को करवाया जाना है। ऐसे में इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड कभी भी डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। UPSC EPFO Hall Ticket 2025 ऑनलाइन माध्यम से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी होंगे जहां से अभ्यर्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर पाएंगे।

परीक्षा तिथि एवं टाइमिंग यूपीएससी की ओर से ईपीएफओ भर्ती परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर 2025 दिन रविवार को एक शिफ्ट में करवाया जायेगा। एग्जाम के लिए टाइमिंग सुबह 9:30 से 11:30 निर्धारित है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स यूपीएससी ईपीएफओ एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर विजिट करना होगा।

वेबसाइट के होम पेज पर भर्ती से संबंधित एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।

अब अगले पेज पर Click Here लिंक पर क्लिक करके आगे बढ़ना होगा।

इसके बाद रजिस्ट्रेशन आईडी या रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा।

जानकारी सबमिट करते ही आपका प्रवेश पत्र स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकेंगे। भर्ती विवरण इस भर्ती के माध्यम से कुल 230 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें से ईपीएफओ एनफोर्समेंट ऑफिसर (EO)/ एकाउंट ऑफिसर्स (AO) के लिए 156 पद और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर (APFC) के लिए 74 पद आरक्षित हैं।