Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UPSC EPFO Admit Card 2025: यूपीएससी कभी भी जारी सकता है ईपीएफओ भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड, एग्जाम इस डेट में

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 12:34 PM (IST)

    यूपीएससी की ओर से EPFO EO/AO, APFC पदों के लिए होने वाली परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड कभी भी जारी किये जा सकते हैं। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र जारी होते ही इस पेज से या ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर 2025 को करवाया जायेगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    UPSC EPFO Admit Card 2025 जल्द होंगे जारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूपीएससी ईपीएफओ एनफोर्समेंट ऑफिसर (EO)/ एकाउंट ऑफिसर्स (AO), असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर (APFC) पदों के लिए परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर को करवाया जाना है। ऐसे में इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड कभी भी डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। UPSC EPFO Hall Ticket 2025 ऑनलाइन माध्यम से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी होंगे जहां से अभ्यर्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर पाएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    परीक्षा तिथि एवं टाइमिंग

    यूपीएससी की ओर से ईपीएफओ भर्ती परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर 2025 दिन रविवार को एक शिफ्ट में करवाया जायेगा। एग्जाम के लिए टाइमिंग सुबह 9:30 से 11:30 निर्धारित है।

    एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स

    • यूपीएससी ईपीएफओ एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर विजिट करना होगा।
    • वेबसाइट के होम पेज पर भर्ती से संबंधित एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • अब अगले पेज पर Click Here लिंक पर क्लिक करके आगे बढ़ना होगा।
    • इसके बाद रजिस्ट्रेशन आईडी या रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा।
    • जानकारी सबमिट करते ही आपका प्रवेश पत्र स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकेंगे।
    UPSC EPFO Admit Card

    भर्ती विवरण

    इस भर्ती के माध्यम से कुल 230 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें से ईपीएफओ एनफोर्समेंट ऑफिसर (EO)/ एकाउंट ऑफिसर्स (AO) के लिए 156 पद और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर (APFC) के लिए 74 पद आरक्षित हैं।

    चयन प्रक्रिया

    इस भर्ती में चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को पहले लिखित परीक्षा से होकर गुजरना होगा। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जायेगा। परीक्षा एवं इंटरव्यू में अंक रेशियो 75:25 के अनुपात में रहेगा। भर्ती से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए अभ्यर्थियों को समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी जाती है।

    यह भी पढ़ें- RRB NTPC Vacancy 2025: आरआरबी एनटीपीसी भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट नजदीक, 12th एवं ग्रेजुएट युवा कर सकते हैं अप्लाई