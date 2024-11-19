Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कोहरे में सुरक्षित यात्रा: गाजियाबाद में रोडवेज बसों के लिए नया नियम, रात में केवल अनुभवी ड्राइवर चलाएंगे बसें

    By Rahul Kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 02:05 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने कोहरे के कारण रात में रोडवेज बसों के संचालन के लिए नए आदेश जारी किए हैं। अब केवल दुर्घटना रहित चालक ही रात की ड ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। रात में रोडवेज बसों का संचालन दुर्घटना रहित चालक ही कर सकेंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने सभी डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को आदेश जारी कर दिए हैं। जिन चालकों से बस का संचालन करते हुए घटनाएं हुई हैं उन्हें रात में रोडवेज बसों पर तैनात नहीं किया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद रीजन के साहिबाबाद, कौशांबी, लोनी, हापुड़, खुर्जा, बुलंदशहर व सिकंदराबाद डिपो में परिवहन निगम की कुल 895 बसें हैं। इन बसों पर तैनात चालकों के लिए अभी तक रात व दिन के हिसाब से कोई नियम नहीं थे।

    लगातार बढ़ रहे कोहरे के चलते परिवहन निगम ने सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। रात में संचालित होने वालीं बसों पर ऐसे चालकों को तैनात करने के लिए कहा गया है जिनसे कोई सड़क दुर्घटना न हुई हो और न ही ओवर स्पीड बस चलाने की शिकायत आई हो।

    सभी डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों ने चालकों की सूची तैयार करनी शुरू कर दी है। अगले दो दिन में सभी को नियम के अनुसार तैनात कर दिया जाएगा।

    चालकों को दिया जा रहा प्रशिक्षण

    कोहरे में बसों को बेहतर तरीके संचालित करने के लिए चालकों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसमें चालकों को बताया जा रहा है कि ओवर स्पीड में बस का संचालन नहीं करना है। अगर अधिक कोहरा है बस को सड़क से नीचे उतार कर खड़ा कर लें। हाईवे और एक्सप्रेस-वे पर बस खड़ी न करें। अधिकारियों का कहना है कि अगर किसी तरह की लापरवाही सामने आती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

    दुर्घटना रहित चालकों की सूची तैयार कर उन्हें तैनात किया जा रहा है। कोहरा में बस को संचालित करने में लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यालय के आदेशों का पालन करना अनिवार्य है।


    -

    -अंशु भटनागर, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, कौशांबी डिपो