कोहरे में सुरक्षित यात्रा: गाजियाबाद में रोडवेज बसों के लिए नया नियम, रात में केवल अनुभवी ड्राइवर चलाएंगे बसें

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। रात में रोडवेज बसों का संचालन दुर्घटना रहित चालक ही कर सकेंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने सभी डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को आदेश जारी कर दिए हैं। जिन चालकों से बस का संचालन करते हुए घटनाएं हुई हैं उन्हें रात में रोडवेज बसों पर तैनात नहीं किया जाएगा।

गाजियाबाद रीजन के साहिबाबाद, कौशांबी, लोनी, हापुड़, खुर्जा, बुलंदशहर व सिकंदराबाद डिपो में परिवहन निगम की कुल 895 बसें हैं। इन बसों पर तैनात चालकों के लिए अभी तक रात व दिन के हिसाब से कोई नियम नहीं थे। लगातार बढ़ रहे कोहरे के चलते परिवहन निगम ने सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। रात में संचालित होने वालीं बसों पर ऐसे चालकों को तैनात करने के लिए कहा गया है जिनसे कोई सड़क दुर्घटना न हुई हो और न ही ओवर स्पीड बस चलाने की शिकायत आई हो।